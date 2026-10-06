Министар одбране Израела упозорава: Хамас би могао опет да нападне!

Аутор:АТВ редакција
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Палестински покрет Хамас могао би сутра да изврши напад на израелску војску, на трећу годишњицу напада на Израел извршеног 2023. године, упозорио је министар одбране Израела Израел Кац.
Он је наредио војсци да појача будност и спремност на било какав сценарио усљед информација у вези са намјерама Хамаса да изврши нападе или терористичка дјела усмјерена против израелских снага у Гази.
Кац је рекао да израелски војници требају да буду спремни на најгори могући сценарио и да реагују на било какву информацију или упозорење како би спријечили било какве пријетње.
"Ако се нашим снагама нашкоди, највећу цијену платиће Хамас и народ Газе", додао је Кац.
Хамас је 7. октобра 2023. године извршио упад и ракетни напад на израелску територију. Том приликом убијено је око 1.200 људи у Израелу, а милитанти Хамаса отели су више од 250 Израелаца.
Израел је одговорио војном операцијом у Појасу Газе у којој је, према локалном Министарству здравља, погинуло више од 70.000 Палестинаца.
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