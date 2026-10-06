Logo

Министар одбране Израела упозорава: Хамас би могао опет да нападне!

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
06.10.2026 10:20

Коментари:

0
Наоружани палестински милитанти из Хамаса и Исламског џихада окупили су се поред молитве за Рамазански бајрам у граду Гази, петак, 20. март 2026.
Фото: Tanjug/AP/Abdel Kareem Hana

Палестински покрет Хамас могао би сутра да изврши напад на израелску војску, на трећу годишњицу напада на Израел извршеног 2023. године, упозорио је министар одбране Израела Израел Кац.

Он је наредио војсци да појача будност и спремност на било какав сценарио усљед информација у вези са намјерама Хамаса да изврши нападе или терористичка дјела усмјерена против израелских снага у Гази.

Кац је рекао да израелски војници требају да буду спремни на најгори могући сценарио и да реагују на било какву информацију или упозорење како би спријечили било какве пријетње.

"Ако се нашим снагама нашкоди, највећу цијену платиће Хамас и народ Газе", додао је Кац.

Хамас је 7. октобра 2023. године извршио упад и ракетни напад на израелску територију. Том приликом убијено је око 1.200 људи у Израелу, а милитанти Хамаса отели су више од 250 Израелаца.

Израел је одговорио војном операцијом у Појасу Газе у којој је, према локалном Министарству здравља, погинуло више од 70.000 Палестинаца.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хамас

Палестина

Израел Кац

Израел

Коментари (0)

Више из рубрике

Британија пријети протјеривањем израелских дипломата

Свијет

Британија пријети протјеривањем израелских дипломата

3 ч

0
Ајкуле или морски пси (Selachimorpha) су кичмењаци из групе рушљориба

Свијет

Ајкула постала туристичка атракција: Милион људи прати њену судбину

4 ч

0
Њемачко полицијско возило на улици.

Свијет

Драма на немачком аеродрому: "Имам бомбу у коферу"

4 ч

0
УЗНЕМИРУЈУЋИ ВИДЕО Кренула освета, узвикују "Алаху екбер" и газе људе: Језиве сцене рата у Јемену

Свијет

УЗНЕМИРУЈУЋИ ВИДЕО Кренула освета, узвикују "Алаху екбер" и газе људе: Језиве сцене рата у Јемену

5 ч

2

  • Најновије

  • Најчитаније

13

55

Недјеља дјетета: Подршка за дјецу и породице широм Српске

13

52

Чола објавио нови албум, а сада спрема концерте: Први би могао бити у овом граду

13

45

Успостављен саобраћај преко Раче

13

41

Обустава примјене вакцине против туберкулозе у Српској

13

37

Украдено умјетничко дјело Салвадора Далија

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима