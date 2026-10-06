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УЗНЕМИРУЈУЋИ ВИДЕО Кренула освета, узвикују "Алаху екбер" и газе људе: Језиве сцене рата у Јемену

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06.10.2026 08:38

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УЗНЕМИРУЈУЋИ ВИДЕО Кренула освета, узвикују "Алаху екбер" и газе људе: Језиве сцене рата у Јемену
Фото: screenshot / x

На друштвеним мрежама појавило се више снимака на којима се види како војници јеменске владе у оклопном возилу, током контраофанзиве против Хута, газе преко тијела, као и преко наоружаних и ненаоружаних људи.

На једном од снимака, возач оклопног возила улијеће у групу мушкараца. Неки од Хута наоружани су пушкама, док други држе подигнуте руке у знак предаје. Возило директно прелази преко двојице мушкараца који су подигли руке у знак предаје.

Возач и његов сапутник потом узвикују „Алаху екбер“ док газе преко неколико мушкараца који леже поред пута. Неки непомично леже, док се другима трзају ноге. Покрети камере биљеже ударце возила док прелази преко тијела. На почетку снимка чује се карактеристичан звук пуцњаве из лаког наоружања, иако није јасно ко пуца.

Хути у Јемену

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На другом снимку види се како мушкарац који лежи на земљи упире аутоматском пушком према возилу док му се оно приближава. У позадини се чује пуцњава из лаког наоружања. Након што удари првог мушкарца, возач усмјерава возило према другој групи људи.

Они подижу оружје и почињу да пуцају на возило док оно убрзава према њима.

На трећем снимку, возач тражи Хуте преко којих би могао да пређе након што је напао претходну групу. Проналази једног наоружаног који лежи на плажи и узвикује „овај пас“, што представља увреду на арапском, прије него што га је ударио возилом и прешао преко њега.

Возило се зауставља, а једна особа у њему почиње да пуца на мушкарце који полако ходају плажом и који не дјелују као да узвраћају ватру. Неколико Хута из групе пада на земљу, очигледно погођено хицима који долазе из возила.

„Мидл Ист Ај“ није могао независно да потврди идентитет возача нити наоружаних и ненаоружаних мушкараца које возач јури, иако стручњаци који се баве анализом јавно доступних података наводе да возилом управљају војници лојални просаудијској јеменској влади.

Офанзива уз подршку Саудијске Арабије

Снимци су се појавили након што је међународно призната влада Јемена, коју подржава Саудијска Арабија, покренула контраофанзиву са циљем да поврати територију на обали Црвеног мора коју су Хути, повезани са Ираном, заузели прошлог мјесеца.

Јеменска влада саопштила је у недјељу да је крајњи циљ операције да поврати сву територију коју је изгубила од Хута током 12 година рата.

Саудијска Арабија и њени јеменски савезници почели су у понедјељак да нападају положаје Хута.

Потом су саопштили да су поново заузели мореуз Баб ел Мандеб који излази на Арапско море, као и Моку, стратешки лучки град на Црвеном мору који су им Хути претходно преотели у септембру.

Снимци на којима се види гажење људи само су дио материјала који се појавио на друштвеним мрежама и који приказује хаотичне борбе за јеменски обални појас познат као равница Тихама.

На више снимака појављују се наводно тинејџери које су Хути регрутовали за борбу, а које су заробиле снаге повезане са јеменском владом.

Јемен је захваћен сукобом од 2014. године, када су Хути заузели главни град Сану, што је покренуло грађански рат. Саудијска Арабија и Уједињени Арапски Емирати интервенисали су наредне године како би свргнули Хуте са власти, пружајући подршку јеменској влади са сједиштем у Адену.

Крхки прекид ватре између јеменске владе и Хута, уз посредовање Уједињених нација, постигнут 2022. године, пропао је у јулу.

Напредовање Хута дуж обале Црвеног мора дало је сукобу нову глобалну димензију, пошто је група прогласила забрану проласка саудијским бродовима кроз Црвено море.

Овај пловни пут представља кључни коридор за извоз нафте из Саудијске Арабије, док се Сједињене Америчке Државе и Иран боре за контролу над Ормуским мореузом.

(Курир/Middle East Eye)

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Тагови :

Хути

Јемен

Саудијска Арабија

Баб ел-Мандеб

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