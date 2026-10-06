УЗНЕМИРУЈУЋИ ВИДЕО Кренула освета, узвикују "Алаху екбер" и газе људе: Језиве сцене рата у Јемену

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
На друштвеним мрежама појавило се више снимака на којима се види како војници јеменске владе у оклопном возилу, током контраофанзиве против Хута, газе преко тијела, као и преко наоружаних и ненаоружаних људи.
На једном од снимака, возач оклопног возила улијеће у групу мушкараца. Неки од Хута наоружани су пушкама, док други држе подигнуте руке у знак предаје. Возило директно прелази преко двојице мушкараца који су подигли руке у знак предаје.
Houthi corpses on the road to Mokha
Graphic video footage of destroyed military pickup trucks, scattered debris, clothing, and multiple bodies along a desert road amid reports of Saudi-backed Yemeni government forces advancing toward the Bab el-Mandeb Strait and Al-Mokha area, claiming to have neutralized over 1,700 Houthi fighters in coordinated operations across several provinces.
#فجر_اليمن
#المخا
#باب_المندب
#تعز— INDEPENDENT PRESS (@IpIndependent) October 5, 2026
Возач и његов сапутник потом узвикују „Алаху екбер“ док газе преко неколико мушкараца који леже поред пута. Неки непомично леже, док се другима трзају ноге. Покрети камере биљеже ударце возила док прелази преко тијела. На почетку снимка чује се карактеристичан звук пуцњаве из лаког наоружања, иако није јасно ко пуца.
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На другом снимку види се како мушкарац који лежи на земљи упире аутоматском пушком према возилу док му се оно приближава. У позадини се чује пуцњава из лаког наоружања. Након што удари првог мушкарца, возач усмјерава возило према другој групи људи.
🇸🇦🇾🇪 Video from the fighting near BAB EL-MANDEB reportedly shows an armored vehicle deliberately RUNNING OVER HOUTHI fighters
men who have apparently surrendered.
Saudi-backed government forces have made major gains around Dhubab today, while hundreds of Houthi fighters are reportedly surrounded and being called on to surrender.
That makes these images especially dangerous.
If fighters come to believe surrender offers no protection, they have considerably less reason to put their weapons down.
Writer: Oliver
https://t.co/qUNHNiD9fz— Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 5, 2026
Они подижу оружје и почињу да пуцају на возило док оно убрзава према њима.
На трећем снимку, возач тражи Хуте преко којих би могао да пређе након што је напао претходну групу. Проналази једног наоружаног који лежи на плажи и узвикује „овај пас“, што представља увреду на арапском, прије него што га је ударио возилом и прешао преко њега.
Saudi and Yemeni forces are jointly chasing the Houthis across the desert. https://t.co/z2tUs0bAwM— распад и неуважение (@VictorKvert2008) October 5, 2026
Возило се зауставља, а једна особа у њему почиње да пуца на мушкарце који полако ходају плажом и који не дјелују као да узвраћају ватру. Неколико Хута из групе пада на земљу, очигледно погођено хицима који долазе из возила.
„Мидл Ист Ај“ није могао независно да потврди идентитет возача нити наоружаних и ненаоружаних мушкараца које возач јури, иако стручњаци који се баве анализом јавно доступних података наводе да возилом управљају војници лојални просаудијској јеменској влади.
🇾🇪🇸🇦 Grave war crimes committed by Saudi-backed mercenaries in Yemen after capturing Murad
they are running over surrendering soldiers with their jeeps. https://t.co/x1bOdVtIrO— PAryan 8🪽8 (@RebelGoy88) October 5, 2026
Снимци су се појавили након што је међународно призната влада Јемена, коју подржава Саудијска Арабија, покренула контраофанзиву са циљем да поврати територију на обали Црвеног мора коју су Хути, повезани са Ираном, заузели прошлог мјесеца.
Јеменска влада саопштила је у недјељу да је крајњи циљ операције да поврати сву територију коју је изгубила од Хута током 12 година рата.
Саудијска Арабија и њени јеменски савезници почели су у понедјељак да нападају положаје Хута.
@aprajitanefes Here it’s more clear … these Houthis has guns and they shooting the Yemenis 👇
https://t.co/DN28B6oLfS— ابومحمد الكويتي (@AbuMohammad49) October 5, 2026
Потом су саопштили да су поново заузели мореуз Баб ел Мандеб који излази на Арапско море, као и Моку, стратешки лучки град на Црвеном мору који су им Хути претходно преотели у септембру.
Снимци на којима се види гажење људи само су дио материјала који се појавио на друштвеним мрежама и који приказује хаотичне борбе за јеменски обални појас познат као равница Тихама.
На више снимака појављују се наводно тинејџери које су Хути регрутовали за борбу, а које су заробиле снаге повезане са јеменском владом.
Јемен је захваћен сукобом од 2014. године, када су Хути заузели главни град Сану, што је покренуло грађански рат. Саудијска Арабија и Уједињени Арапски Емирати интервенисали су наредне године како би свргнули Хуте са власти, пружајући подршку јеменској влади са сједиштем у Адену.
Крхки прекид ватре између јеменске владе и Хута, уз посредовање Уједињених нација, постигнут 2022. године, пропао је у јулу.
Напредовање Хута дуж обале Црвеног мора дало је сукобу нову глобалну димензију, пошто је група прогласила забрану проласка саудијским бродовима кроз Црвено море.
Овај пловни пут представља кључни коридор за извоз нафте из Саудијске Арабије, док се Сједињене Америчке Државе и Иран боре за контролу над Ормуским мореузом.
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