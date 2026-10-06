Сумњив случај куге у Русији: Агенти ФСБ надгледају све, 200 људи у карантину

Аутор:АТВ редакција
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Вијест да је научна лабораторија у Русији умрла од плућне куге када јој се епрувета са "црном смрћу" сломила у рукама изазива глобалну панику.
У страху од ширења куге, руске власти, које тренутно ћуте о инциденту, увеле су строги карантин за 200 људи , као и за двије болнице, од којих је једна она у којој је истраживачица преминула. Забринутост погоршава чињеница да карантин надгледају тимови агената "ФСБ" обучених у посебне униформе, а да је главна љекарка Русије, Ана Попова, хитно отпутовала у то подручје.
Преминула, Дарија Сипилова, радила је у "Институту против куге" у Сибиру и, према независним руским медијима, била је заражена бактеријом "Yersinia pestis". То је бактерија коју преносе мали сисари и буве и изазива болест познату као "црна смрт" или куга.
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Куга се појавила као епидемија у 14. вијеку, збрисавши 60% становништва Европе, узрокујући невиђену хуманитарну, здравствену и економску кризу. Процјењује се да је од куге широм свијета умрло 100 до 200 милиона људи, а градови попут Цариграда, Фиренце, Авињона и Париза су били десетковани, преноси Телеграф.
Добра вијест је, да тренутно нема широко распрострањеног преношења, јер није (званично) забиљежен други случај. Ашис Џа, бивши координатор Бијеле куће за COVID-19, процјењује да ако је ово изолован инцидент без других смртних случајева, вјероватно ће се ту завршити. На крају крајева, преношење захтева блиски контакт са пацијентом који већ има тешке симптоме, болест се лечи уобичајеним антибиотицима, а контакти се могу идентификовати и предузети мјере предострожности.
Лоша вијест је да је руска страна потпуно искључила "канилу информација" и то је нешто што изазива неизвјесност у организацијама попут "Свјетске здравствене организације". Стога, како су дани пролазили од првог сумњивог случаја који Москва званично не потврђује, не знамо са сигурношћу да ли је било и другог и зашто 200 људи остаје у карантину, док је у неким болницама стављена на снагу строга забрана уласка и изласка, са амбулантним колима у пратњи руске службе унутрашње безбедности и обавјештајне службе ФСБ, чији људи такође надгледају карантин.
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То је зато што плућна куга, која се преноси са особе на особу капљицама из ваздуха, брзо напредује без лијечења. У року од 1 до 3 дана, узрокује смрт код 100% пацијената. Међутим, уз антибиотике који се започну рано (идеално у првих 24 сата од појаве симптома) већина пацијената преживи.
За становнике провинцијског сибирског града Иркутска, све је почело 1. октобра, када су видјели људе у заштитним одијелима, маскама и рукавицама како се крећу по болници. Испоставило се да су то одреди ФСБ-а који надгледају карантин у болници и прате кола хитне помоћи која превозе људе на тестове. Скоро двеста људи је под медицинским надзором, болничка одјељења у Иркутску и Шелехову су затворена, а Кремљ ћути, док у Вашингтону предсједник САД Доналд Трамп изјављује да веома пажљиво прати случај и да ће његова земља помоћи Русији колико год може.
Иронија је у томе што је двадесетосмогодишњакиња радила на томе колико добро антибиотици убијају микроб који ју је, по свој прилици, убио. И што се институција у којој се све ово догодило зове Сибирски и Далекоисточни истраживачки институт против куге у Иркутску и налази се под Роспотреб надзором. Припада мрежи која обухвата централну институцију, дванаест станица и пет истраживачких института, такозвану "службу против куге", наслијеђе совјетске ере које прати природна жаришта куге: подручја гдје бактерија стално циркулише међу глодарима, у Сибиру, на граници са Монголијом, на Алтају, у региону Волге.
Другим ријечима, управо је то механизам који стоји између Русије и куге. У земљи није забиљежен ниједан случај код људи од 2017. године, иако су епидемије и даље активне. Прва послије више година, ако се потврди, догодила би се унутар саме институције у којој су смјештене.
Дарија Сипилова је двије године раније дипломирала на Иркутском медицинском универзитету. Према РЕН ТВ-у, проучавала је бактерију куге из природних жаришта Сибира, Монголије и Алтаја, као и имуни одговор организма на инфекцију, експериментима на бијелим мишевима. Прошлог марта била је међу ауторима извјештаја о осјетљивости Yersinia pestis на антибактеријске лијекове, на сверуској конференцији о заразним болестима у Москви. У августу је учествовала у међународној вежби тимова за брзо реаговање у здравственим кризама, у Саратову.
Званична верзија је другачија. Роспотребнадзор наводи да је дијагноза била "пнеумонија неодређене етиологије", да опсежни тестови нису открили микроорганизме повезане са предметом њеног рада у биолошком материјалу пацијента и да није било незгоде приликом руковања патогенима унутар института. Закључке, додаје се, потврдила је посебна комисија послата тамо по налогу Попове. Сви идентификовани контакти су под посматрањем, без симптома, са негативним лабораторијским резултатима. Ситуација у Иркутску и Селехову описана је као стабилна.
Друга верзија долази из независних медија и Телеграм канала. Медиј Људи Бајкала су именовали преминулог и описали поломљену цијев. Маш, База и ШОТ су говорили о куги, док је ШОТ извијестио о интубацији. База је у почетку имала другачију верзију, да се ради о инфекцију на мисији у Бурјатији, гдје постоји природно жариште близу границе са Монголијом. Број контаката варира - 189 хоспитализованих у двије болнице и у самом институту, укупно 197 идентификованих.
Између два наратива стоји званичник. Алексеј Чиденов, шеф суседне Бурјатије, написао је на Телеграму да је жена умрла од куге, без прецизирања облика, и уз појашњење да није посјетила његов регион и да тамо нема случајева. То је једина јавна потврда од институционалне личности и директно противрјечи федералној линији.
Истовремено, неки регионални медији су прво објавили да је у питању куга, а затим обрисали чланке. Провладин Царград је објавио извјештај о смртном случају куге, а касније је додао додатак да ипак "није била куга". Ова корекција, а не сама болест, је оно што данас подстиче међународно неповјерење и, прије свега, анксиозност.
Наредни период ће се процјењивати на основу веома једноставног питања - хоће ли се појавити други случај? Ако двеста контаката изађе из праћења здравих, случај ће бити затворен као лична трагедија у сибирској лабораторији. Ако не, разлика између "куге" и "упале плућа непознате етиологије" престаће да буде језичка.
Званичне власти у Русији се још увек нису огласиле поводом овог случаја.
Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да САД помно прати случај смрти запосленице института за проучавање куге у Сибиру те понудио помоћ Русији. Руске власти и даље нису потврдиле да је жена умрла од куге.
"Мрзим што им се то догађа. То је тешка болест", рекао је Трамп новинарима у Бијелој кући.
"То је болест коју смо некада могли контролисати, али некако су ти микроби постали јачи и паметнији, попут војске", додао је. Поручио је и да је САД спреман помоћи Русији.
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