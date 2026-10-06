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Доналд Трамп одобрио стријељање: "Хасанов судњи дан напокон је дошао"

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06.10.2026 07:19

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Доналд Трамп одобрио стријељање: "Хасанов судњи дан напокон је дошао"
Фото: X

Пентагон је саопштио да ће бивши мајор америчке војске Нидал Малик Хасан бити погубљен стријељањем, преноси Би-Би-Си (BBC).

Хасан, мајор и љекар америчке војске, 2009. године је у војној бази Форт Худ у Тексасу ватреним оружјем убио 13 ненаоружаних америчких војника и ранио још 32 особе.

Портпарол Пентагона Шон Парнел објавио је на друштвеним мрежама да је министар рата Пит Хегсет препоручио извршење смртне казне, а предсједник Доналд Трамп то одобрио.

Биће то прво војно погубљење стријељањем од завршетка Другог свјетског рата.

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Хасан је проглашен кривим по 13 тачака оптужнице за убиство с предумишљајем и 32 тачке за покушај убиства. Порота од 13 војних официра једногласно је препоручила смртну казну.

Парнел је најавио да ће министар копнене војске одредити вријеме и мјесто погубљења.

– Хасанов судњи дан напокон је дошао – написао је на платформи Икс (X).

Хасан, војни психијатар из Виргиније, касније је на војном суђењу признао да је био нападач и извинио се због „свих грешака“. Током суђења 2013. године изјавио је да је вјеровао да штити муслимане и талибане у Авганистану.

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Убиства 5. новембра 2009. године била су најсмртоноснији напад у америчкој војној бази који није био повезан са борбеним дјеловањима. Напад се догодио у препуној медицинској згради, гдје су војници који су се припремали за одлазак на терен чекали љекарске прегледе и вакцинацију.

Хасан је тренутно један од четворице затвореника који чекају извршење смртне казне у америчком војном систему. Према војном законодавству, за извршење војне смртне казне потребно је одобрење америчког предсједника.

Прије извршења казне потребно је и жалбено преиспитивање, као и коначна одлука о њеној законитости.

Посљедњи човјек погубљен у америчком војном систему био је војник Џон Бенет, који је 1961. године објешен због силовања 11-годишње дјевојчице.

Амерички војни жалбени суд је 1983. године прогласио војну смртну казну неуставном, али је она поново уведена годину касније извршном уредбом тадашњег предсједника Роналда Регана. Војна погубљења разликују се од оних која се спроводе на нивоу савезних држава.

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Већина погубљења у САД спроводи се на нивоу савезних држава. Смртна казна и даље је законски дозвољена у 27 савезних држава, као и у војсци и на савезном нивоу.

Погубљење стријељањем прилично је ријетко. Прошле године у Јужној Каролини извршено је погубљење стријељањем, прво у тој савезној држави и прво такво погубљење у САД у посљедњих 15 година.

Још четири савезне државе допуштају погубљење стријељањем – Ајдахо, Мисисипи, Оклахома и Јута.

Трамп заговара примјену савезне смртне казне, а поново ју је увео извршном уредбом првог дана свог мандата, у јануару 2025. године.

За вријеме његовог претходника, бившег предсједника Џоа Бајдена, Министарство правде увело је мораторијум на примјену смртне казне на савезном нивоу.

У извршној уредби коју је потписао Трамп смртна казна описана је као „неопходан алат за одвраћање и кажњавање оних који би починили најтеже злочине и дјела смртоносног насиља над америчким грађанима“.

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Тагови :

погубљење

Смртна казна

Нидал Малик Хасан

САД

Стријељање у САД

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