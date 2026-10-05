Трамп оптужио Кијев за раст цијена горива

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је данас да су украјински напади на руске рафинерије нафте узрок раста цијена, а не ситуација у Ормуском мореузу.
"Оно што изазива раст цијена горива више није Ормуски мореуз јер рекордна количина барела излази на тржиште скоро свакодневно већ непрестани украјински напади на руске рафинерије и затварање постројења у `плавим државама`, попут Калифорније које врше демократе", навео је Трамп на друштвеној мрежи "Истина".
Руско Министарство одбране саопштило је јуче да су озбиљно схватили најаву предсједника Украјине Владимира Зеленског да ће појачати нападе на руске рафинерије као одговор на ударе на украјинске војне и индустријске комплексе и инфраструктуру који се користе за потребе оружаних снага Украјине.
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