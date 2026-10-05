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Трамп оптужио Кијев за раст цијена горива

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05.10.2026 20:38

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Предсједник САД-а Доналд Трамп говори у Овалној соби БИЈеле куће, у срИЈеду, 30. септембра 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је данас да су украјински напади на руске рафинерије нафте узрок раста цијена, а не ситуација у Ормуском мореузу.

"Оно што изазива раст цијена горива више није Ормуски мореуз јер рекордна количина барела излази на тржиште скоро свакодневно већ непрестани украјински напади на руске рафинерије и затварање постројења у `плавим државама`, попут Калифорније које врше демократе", навео је Трамп на друштвеној мрежи "Истина".

Руско Министарство одбране саопштило је јуче да су озбиљно схватили најаву предсједника Украјине Владимира Зеленског да ће појачати нападе на руске рафинерије као одговор на ударе на украјинске војне и индустријске комплексе и инфраструктуру који се користе за потребе оружаних снага Украјине.

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Тагови :

Украјина

Русија

Доналд Трамп

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