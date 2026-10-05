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Постоји само један начин да се понови извршење смртне казне над Кристом Пајк: У супротном је немогуће!

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05.10.2026 20:24

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На овој слици са видеа који је обезбједила WBIR-TV, Криста Пајк плаче након што је осуђена на смрт 30. марта 1996. године у Ноксвилу, Тенеси.
Фото: Таnjug/WBIR-TV via AP

Криста Пајк се тренутно налази у "критичном стању" у болници након неуспјешног покушаја да јој се убризгају двије дозе смртоносне инјекције. Америчка савезна држава Тенеси још није саопштила да ли ће на крају покушати да је поново погуби, али један стручњак открио је "једини начин" на који би 50-годишња Пајк могла поново да прође кроз тај поступак, пиша Унилад.

У сриједу, 30. септембра, Пајк је примила две дозе пентобарбитала. Новинари који су се налазили у просторији за погубљења наводно су рекли да је 50-годишњакиња "гласно хркала" чак 40 минута након што јој је убризган лијек, а потом је превезена у болницу, гдје је, како је наведено, примала терапију за спасавање живота.

Њена прогноза још није позната, али један стручњак тврди да, уколико је Пајк претрпјела оштећење мозга, држава неће моћи поново да је погуби.

"Не може бити погубљена ако има оштећење мозга и не разумије поступак", рекла је професорка Дебора Дено са Правног факултета Фордам за Њујорк Пост.

"Врховни суд САД је 2019. године, у случају који се односио на пацијента са деменцијом, потврдио да не можете погубити некога ко није свјестан казне коју ће добити", додала је она.

Ако Пајк преживи без оштећења мозга, стручњак је за тај лист рекао да би могла да "има снажан аргумент у прилог примјени начела забране двоструког кажњавања за исто дјело".

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Уставна забрана да особа буде два пута кривично гоњена или кажњена за исто кривично дјело, прописано је Петим амандманом на Устав Сједињених Америчких Држава. У случају Пајкове, евентуални правни аргумент био би да је први покушај погубљења већ представљао извршење њене смртне казне, па да због тога држава не може поново да изврши исту казну.

Уколико би суд прихватио такав аргумент, то би могло да доведе у питање могућност новог покушаја погубљења, али није извјесно каква би конкретна правна посљедица била по њену казну. Њена смртна казна за убиство Колин Слемер из 1995. године не би аутоматски била преиначена у доживотну казну.

Закон Тенесија, члан § 39-13-204, предвиђа да порота, када изрекне смртну казну, на обрасцу пресуде наводи: "Казна је смрт."

Постоји, међутим, веома занимљив члан 40-23-117, који је директно релевантан за Криста Пајк. Наслов му гласи "Смртна казна остаје на снази ако није извршена у заказано вријеме", а текст каже: "Ако осуђеник из било ког разлога није погубљен у складу са изреченом казном, смртна казна остаје у пуној снази и извршава се."

У мјесецима који су претходили заказаном погубљењу Пајк, њени адвокати су се борили да јој смртна казна буде преиначена. Поднијели су захтјев за помиловање у којем је детаљно описано њено трауматично дјетињство. У захтјеву је указано на доказе да је њена мајка током трудноће много пила, што је, како наводе, утицало на развој Пајкиног мозга и контролу импулса.

У документу је такође наведено да је Пајк у дјетињству била жртва злостављања.

Пајк је имала 18 година када је брутално убила Слемер, а оптужена је 1996. године, када је имала 20 година.

Да је њено погубљење било успјешно, Пајк би била прва жена погубљена у Тенесију у посљедњих 200 година.

Криста Пајк

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За убиство је осуђен и њен тадашњи дечко Тадарел Шип. Међутим, пошто је у вријеме злочина имао 17 година, законски није могао да буде осуђен на смрт.

Током интервјуа за ЦНН у недељу, адвокат Пајкове Стивен Ферел рекао је: "Не знамо у каквом ће физичком стању она бити, али јасно је да је прошла кроз мучан покушај погубљења, а ми смо већ тражили од гувернера да јој преиначи казну из много оправданих разлога."

"Провела је више од 30 година у затвору, највећи дио тог времена у самици, да би је на крају извели и не погубили, већ покушали да је погубе."

"Тренутно не знамо, а можда никада нећемо ни сазнати, какву је тортуру претрпела током тог процеса", додао је он.

Поводом неуспјешног погубљења Пајк, портпарол Одељења за корекције Тенесија рекао је: "Одјељење за корекције Тенесија спровело је сваки корак законитог и утврђеног протокола државе за извршење смртне казне, који је одобрила канцеларија државног тужиоца.

"Хемикалија за смртоносну инјекцију која се користи према том протоколу дослиједно је била ефикасна, а протокол не дозвољава додатне поступке осим оних који су вечерас спроведени. Криста Пајк је превезена у медицинску установу ван затвора."

(телеграф)

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Криста Пајк

Смртоносна инјекција

Смртна казна

Америка

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