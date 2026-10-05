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Драма над Егејским морем: Грци пресретали турске ловце

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05.10.2026 20:05

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Ф-16 Фајтинг Фалкон
Фото: Screenshot / YouTube

Још један инцидент изнад Егејског мора забиљежен је након што су наоружани турски ловци Ф-16 ушли у подручје западно од Кастелориза, гдје је дошло до блиског сусрета са грчким борбеним авионима који су полетјели да их пресретну.

Према наводима грчких медија, турски борбени авиони изазвали су нову напетост у ваздушном простору Егеја, док су грчке оружане снаге реаговале слањем авиона у пресретање.

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До инцидента је дошло у тренутку појачане активности турских авиона у ширем подручју источног Егеја и источног Медитерана. Слични инциденти, који се у грчким изворима описују као "ваздушне борбе" или "догфајтс", већ су биљежени између грчких и турских борбених авиона.

Пресретнути наоружани Ф-16

Према информацијама које наводи ТА НЕА, у инциденту су учествовали наоружани турски Ф-16, док су грчки борбени авиони полетјели како би их пресрели.

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У таквим ситуацијама долази до такозваног "инволвирања", односно блиског маневрисања авиона супротстављених страна. То не значи да је дошло до стварне размјене ватре, већ да су авиони ушли у ситуацију у којој се међусобно позиционирају током пресретања.

Грчка страна овакве догађаје сматра озбиљним безбједносним инцидентима, посебно када су у њима укључени наоружани борбени авиони.

Напетости око Кастелориза

Кастелоризо се налази на крајњем југоисточном дијелу грчке територије, непосредно уз турску обалу, због чега је ово подручје једно од најосјетљивијих у грчко-турским односима.

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Сличан инцидент забиљежен је и раније током године, када су наоружани турски Ф-16 ушли у грчки ваздушни простор, након чега су грчки ловци полетјели у пресретање.

У једном од таквих случајева дошло је до двије ваздушне "борбе" између авиона.

Грчки медији наводе да се активности турских авиона у Егејском мору одвијају у ширем контексту вишегодишњих спорова Атине и Анкаре око ваздушног простора, територијалних вода и права на острва у Егеју и источном Медитерану.

(Курир)

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Тагови :

Грчка

Турска

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