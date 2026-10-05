Воденим топом растјеране присталице ОВК у Приштини

Аутор:АТВ редакција
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Такозвана косовска полиција употријебила је вечерас водени топ и сузавац да би растјерала присталице терористичке ОВК који су блокирали скупштину у Приштини, па су посланици Самоопредјељења успјели да напусте зграду.
Полиција је успјела да удаљи окупљене од зграде парламента, преноси Косово онлајн позивајући се на медије на албанском језику.
Присталице терористичке ОВК нису допуштале посланицима да напусте зграду како би их натјерали да усвоје измјене Закона о Специјализованим вијећима у другом читању.
Након што није постигнут договор између Самоопредјељења Аљбина Куртија и Демократске партије Косова о одржавању још једне сједнице на којој би се у другом читању гласало о измјенама Закона, посланици Самопредјељења су напустили парламент, док су посланици ДПК остали, преноси Срна.
Током дана, демонстранти су бацали пиротехничка средства на скупштину и владу привремених институција и разбијали прозоре.
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