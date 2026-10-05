Расте минимална плата у Србији

Аутор:АТВ редакција
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Министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у техничком мандату Милица Ђурђевић Стаменковски изјавила је да ће минимална зарада у Србији од 1. јануара 2027. износити 600 евра, са циљем да наредне године достигне 650 евра.
Ђурђевић Стаменковски присуствовала је стручном савјетовању инспектора рада из цијеле Србије на Палићу, гдје су инспекторима који су до сада били у звању савјетника уручена рјешења о напредовању у звање самосталног савјетника.
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"Желимо да оснажимо њихов положај и ауторитет, јер су инспектори рада важна карика у заштити права, безбједности и здравља радника. Њихов задатак је да буду ажурни, приступачни и отворени за све притужбе радника", поручила је министарка.
Говорећи о минималној заради, Ђурђевић Стаменковски је истакла да ће од 1. јануара 2027. године минимална зарада у Србији износити 600 евра, уз најаву новог повећања крајем наредне године, са циљем да достигне 650 евра.
"За 24 мјесеца минимална зарада је номинално порасла за 49,4 одсто, а реално за 33,3 одсто. Желимо да тај раст буде континуиран, али истовремено водимо рачуна и о послодавцима", навела је министарка.
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Она је додала да је стопа незапослености у другом кварталу ове године пала испод осам одсто, што је историјски минимум, и нагласила да је циљ да сваком грађанину буде омогућено да има достојанствено радно мјесто и да живи од свог рада.
Од 1. јануара 2027. године минимална зарада покриваће 126 одсто минималне потрошачке корпе.
"Наш приоритет остаје заштита радничких права, безбједности и здравља на раду, као и стварање услова да се рад у Србији све више вреднује", поручила је Ђурђевић Стаменковски.
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