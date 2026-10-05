Хаос у Скадарлији: Палестинац напао рецепционерку, давио је и пријетио - "Радите за Мосад"

Аутор:АТВ редакција
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Држављанин Палестине ухапшен је синоћ због сумње да је починио кривично дјело угрожавање сигурности након што је у једном хотелу у Скадарској улици у Београду, како се сумња, напао радницу рецепције и пријетио да ће убити њу и полицајце, сазнаје „Телеграф.рс“.
Према првим информацијама до којих је дошао „Телеграф.рс“, напад се догодио око 21.30 часова, а према ријечима очевидаца, несрећна радница је запомагала како би јој било ко притекао у помоћ.
– Радница је викала како ће је убити и дозивала у помоћ. Заиста је било језиво – испричали су очевици овог језивог догађаја.
Полицајци су одмах ушли у хотел и иза рецепцијског пулта затекли А. А. А. С. (32), држављанина Палестине, који је повишеним тоном разговарао са запосленом на страном језику.
Према информацијама до којих је дошао „Телеграф.рс“, инцидент је наводно почео када је мушкарац дошао у хотел и затражио собу. Радница рецепције Н. Р. (32) узела је његов пасош како би га фотокопирала и копију приложила уз хотелску документацију.
Међутим, након што му је вратила документ, мушкарац је наводно оптужио рецепционерку да му је из пасоша „избрисала улазни печат са аеродрома“. Полицајцима је потом рекао да је посумњао да радница ради за страну обавјештајну службу „Мосад“ и тврдио да је знао да ће се тако нешто догодити јер га та служба, наводно, прати.
Како сазнаје „Телеграф.рс“, мушкарац је, како се сумња, ушао иза рецепцијског пулта, узео телефоне од раднице и почео да виче на жену. Потом је, како се сумња, физички насрнуо на радницу, вукао је за руку и ухватио за врат.
Осумњичени је наводно пријетио да ће убити њу, али и сваког полицајца који буде дошао у хотел. Брзом реакцијом полиције, мушкарац је савладан и приведен, а ухапшен је због сумње да је починио кривично дјело угрожавање сигурности.
Даљом истрагом биће утврђене све околности овог инцидента.
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