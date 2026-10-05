Logo

Јован чекао да прође ауто, па бацио бомбу у двориште

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
05.10.2026 14:54

Коментари:

0
Бомба, два пиштоља и муниција
Фото: Pexels/Enrico Hänel

Јован Р. (22) саслушан је у Вишем јавном тужилаштву у Београду због сумње да је 6. септембра у двориште породичне куће у Обреновцу бацио активирану ручну бомбу која је експлодирала и угрозила животе људи и имовину.

Према наредби о спровођењу истраге, постоје основи сумње да је Јован Р. 6. септембра око 3.50 сати понео са собом ручну бомбу М-50 (М-52), а потом се аутомобилом довезао у непосредну близину породичне куће М.Д.

Осумњичени је изашао из аутомобила, али се потом вратио у возило како би се склонио од аутомобила који је у том тренутку пролазио поред њега. Све вријеме је, како се сумња, у руци држао ручну бомбу.

Након око пола минута поново је изашао из аутомобила и пришао кући оштећеног.

Активирао бомбу и бацио је у двориште

Како се сумња, Јован Р. је у 3.52 сати у двориште породичне куће бацио активирану ручну бомбу М-50 (М-52), која је потом експлодирала.

У тренутку експлозије у кући се налазио М.Д.

Тужилаштво наводи да је експлозијом изазвана опасност по живот и тијело М.Д, као и грађана који живе у околним кућама.

Терете га за недозвољено држање и ношење оружја

Наредбом о спровођењу истраге Јован Р. се терети за кривично дјело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја.

Такође ће бити спроведене доказне радње у циљу утврђивања елемената кривичног дјела изазивање опште опасности.

Из Тужилаштва наводе да ручна бомба чије је држање грађанима забрањено спада у категорију А оружја и има карактеристике минско-експлозивног средства, укључујући убитачно и рањавајуће дејство.

Тужилаштво тражило притвор

Јован Р. је на саслушању изнио своју одбрану.

Након саслушања, тужилаштво је судији за претходни поступак Вишег суда у Београду предложило да му одреди притвор због опасности од бекства, могућности да утиче на свједоке, као и опасности да у кратком временском периоду понови кривично дјело, преноси Блиц.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Бомба

Београд

бачена бомба

Породична кућа

Црна хроника

Коментари (0)

Прочитајте више

Маричић: Бањалучани препознали нашу политику, пред нама велики планови

Бања Лука

Маричић: Бањалучани препознали нашу политику, пред нама велики планови

4 ч

0
Милорад Додик СНСД

Република Српска

СНСД и даље убједљиво води за НСРС

4 ч

3
Ружа

Остали спортови

Трагедија у свијету гимнастике: Преминуо чувени олимпијски шампион

4 ч

0
Минић: Бићу предсједник свих грађана Српске, без обзира на политичке разлике, вјеру и нацију

Република Српска

Минић: Бићу предсједник свих грађана Српске, без обзира на политичке разлике, вјеру и нацију

4 ч

7

Више из рубрике

Биљана Плавшић

Србија

Опијело Биљани Плавшић у Београду

4 ч

0
Вучевић честитао СНСД-у изборну побједу: Јасна потврда одговорне политике

Србија

Вучевић честитао СНСД-у изборну побједу: Јасна потврда одговорне политике

5 ч

0
На Топчидерском гробљу у Београду одржан је четрдесетодневни помен генералу Ратку Младићу, којем је присуствовала породица и велики број пријатеља и некадашњих сабораца.

Србија

Помен поводом 40 дана од смрти генерала Младића: На гробљу породица, пријатељи и саборци

5 ч

1
Рој стршљенова напао човјека, преживио преко 30 убода

Србија

Рој стршљенова напао човјека, преживио преко 30 убода

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

04

Ученици у ЕУ све слабији

19

02

Трагедија у БиХ: Мушкарац погинуо, возач ухапшен

18

58

Централне вијести, 05.10.2026.

18

57

Гори камион на Рачи, гужве неизбјежне

18

53

Огласио се предсједник ФС Португала због Роналда: "Одавно би он отишао да..."

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима