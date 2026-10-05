Јован чекао да прође ауто, па бацио бомбу у двориште

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Јован Р. (22) саслушан је у Вишем јавном тужилаштву у Београду због сумње да је 6. септембра у двориште породичне куће у Обреновцу бацио активирану ручну бомбу која је експлодирала и угрозила животе људи и имовину.
Према наредби о спровођењу истраге, постоје основи сумње да је Јован Р. 6. септембра око 3.50 сати понео са собом ручну бомбу М-50 (М-52), а потом се аутомобилом довезао у непосредну близину породичне куће М.Д.
Осумњичени је изашао из аутомобила, али се потом вратио у возило како би се склонио од аутомобила који је у том тренутку пролазио поред њега. Све вријеме је, како се сумња, у руци држао ручну бомбу.
Након око пола минута поново је изашао из аутомобила и пришао кући оштећеног.
Како се сумња, Јован Р. је у 3.52 сати у двориште породичне куће бацио активирану ручну бомбу М-50 (М-52), која је потом експлодирала.
У тренутку експлозије у кући се налазио М.Д.
Тужилаштво наводи да је експлозијом изазвана опасност по живот и тијело М.Д, као и грађана који живе у околним кућама.
Наредбом о спровођењу истраге Јован Р. се терети за кривично дјело недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја.
Такође ће бити спроведене доказне радње у циљу утврђивања елемената кривичног дјела изазивање опште опасности.
Из Тужилаштва наводе да ручна бомба чије је држање грађанима забрањено спада у категорију А оружја и има карактеристике минско-експлозивног средства, укључујући убитачно и рањавајуће дејство.
Јован Р. је на саслушању изнио своју одбрану.
Након саслушања, тужилаштво је судији за претходни поступак Вишег суда у Београду предложило да му одреди притвор због опасности од бекства, могућности да утиче на свједоке, као и опасности да у кратком временском периоду понови кривично дјело, преноси Блиц.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Бања Лука
4 ч0
Република Српска
4 ч3
Остали спортови
4 ч0
Република Српска
4 ч7
Србија
4 ч0
Србија
5 ч0
Србија
5 ч1
Србија
6 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму