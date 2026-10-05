Маричић: Бањалучани препознали нашу политику, пред нама велики планови

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Градског одбора СНСД-а Бањалука Горан Маричић захвалио је грађанима Бањалуке што су указали повјерење овој странци на протеклим изборима, те препознали њену нову политику, енергију и приступ који је усмјерен ка конкретном раду и рјешавању проблема.
"Пред нама су велики планови за Бањалуку и вјерујем да ћемо у наредном периоду својим радом показати да је то политика која може донијети напредак нашем граду", нагласио је Маричић.
Он је истакао да циљ није само да разговарају са онима који су дали СНСД-у подршку.
"Желимо да у наредном периоду дођемо до сваког човјека, да чујемо и оне који данас не гласају за СНСД и да кроз конкретан рад, резултате и одговорну политику стекнемо и њихово повјерење. Вјерујемо у Бањалуку и имамо велике планове за највећи град у Републици Српској", додао је Маричић.
Он је рекао да наставља да ради, слуша људе и заједно са њима гради бољу Бањалуку.
"Истовремено, остајемо посвећени очувању онога што нам је најважније – интереса и вриједности Републике Српске", истакао је Маричић, који је био и кандидат СНСД-а за посланика у Народној скупштини Републике Српске из Изборне јединице три.
Маричић је захвалио грађанима што су му указали повјерење, додајући да то за њега представља част и обавезу да у наредном периоду настави да ради још одговорније, преданије и снажније.
Он је навео у саопштењу да овај резултат за њега није само број, већ и потврда да грађани препознају труд, рад и енергију коју улаже СНСД, али и обавезу да оправдају повјерење које им је указано.
СНСД освојио је највише гласова за Народну скупштину Републике Српске и Представнички дом Парламентране скупштине БиХ на протеклих изборима у Изборној јединици три, којој припада и Бањалука, преноси Срна.
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