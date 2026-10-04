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Значајна промјена: Овако су гласали Бањалучани

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04.10.2026 21:51

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Скенер, избори 2026
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Још једни Парламентарни избори су за нама, а апсолутни побједник је Савез независних социјалдемократа - Милорад Додик, који је на свим нивоима освојио највише гласова.

Колико је добар резултат остварио СНСД можда и најбоље свједоче подаци ЦИК-а на 80 одсто пребројаних гласова у највећем граду Републике Српске Бањалуци.

Предсједништво

За српског члана Предсједништва убједљиво највећу подршку у Бањалуци је добила СНСД-ова Жељка Цвијановић која је освојила 42.183.

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Чак око 19 хиљада гласова имала је више од СДС-овог Маринка Божовића који је добио 23.238 гласова.

Небојша Вукановић освојио је 21.060 гласова.

Поређења ради, када кажемо да је Бањалука најбољи показатељ резултата СНСД-а, Цвијановићева је у односу на првог противкандидата повећала предност за чак 12 хиљада гласова.

Прије четири године она је освојила 50.149 гласова, док је тада Мирко Шаровић (СДС) имао 43.762 гласа.

Предсједник

Видљив је раст и када је у питању трка за предсједника Републике Српске. Кандидат СНСД-а 2022. године тада је имао 11.000 мање гласова у Бањалуци него кандидат ПДП-а.

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Сада је ситуација знатно друкчија.

Саво Минић је освојио 38.550, док је Бранко Блануша освојио 44.287 гласова.

Видљиво је смањење разлике на изборима за овај ниво власти, која је сведена на мање од 6 хиљада гласова.

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