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Отклоњен вишечасовни квар на Петрићевцу, скенер у функцији

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04.10.2026 12:00

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Скенер, избори 2026
Фото: АТВ/Бранко Јовић

На бирачком мјесту у Основној школи "Милош Црњански", Петрићевац један скенер није био у функцији од 7.00 сати, а квар је након вишечасовног чекања отклоњен.

Како нам јавља наш репортер, квар је отклоњен.

Подсјећања ради, до застоја је дошло због софтверске грешке.

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Тагови :

Бања Лука

Скенери

гласање

Избори 2026.

Петрићевац

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На бирачком мјесту у Основној школи "Милош Црњански" један скенер није у функцији те застој траје од 7.00 часова. Скенер не ради због софтверске грешке, која и даље није уклоњена ни уз помоћ техничара. Затражена је замјена скенера. На поменутом бирачком мјесту данас своју дужност би требао обавити градоначелник Бањалуке, Драшко Станивуковић. наслов

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