Отклоњен вишечасовни квар на Петрићевцу, скенер у функцији

Фото: АТВ/Бранко Јовић

На бирачком мјесту у Основној школи "Милош Црњански", Петрићевац један скенер није био у функцији од 7.00 сати, а квар је након вишечасовног чекања отклоњен.

Како нам јавља наш репортер, квар је отклоњен. Подсјећања ради, до застоја је дошло због софтверске грешке.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.