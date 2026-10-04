Отклоњен вишечасовни квар на Петрићевцу, скенер у функцији

Аутор:АТВ редакција
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На бирачком мјесту у Основној школи "Милош Црњански", Петрићевац један скенер није био у функцији од 7.00 сати, а квар је након вишечасовног чекања отклоњен.
Како нам јавља наш репортер, квар је отклоњен.
Подсјећања ради, до застоја је дошло због софтверске грешке.
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