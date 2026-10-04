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Застој на једном бирачком мјесту у Бањалуци: Скенер у квару од 7 часова

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04.10.2026 11:38

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На бирачком мјесту у Основној школи "Милош Црњански" један скенер није у функцији те застој траје од 7.00 часова. Скенер не ради због софтверске грешке, која и даље није уклоњена ни уз помоћ техничара. Затражена је замјена скенера. На поменутом бирачком мјесту данас своју дужност би требао обавити градоначелник Бањалуке, Драшко Станивуковић. наслов
Фото: АTV

На бирачком мјесту у Основној школи "Милош Црњански", Петрићевац један скенер није у функцији те застој траје од 7.00 часова.

Скенер не ради због софтверске грешке, која и даље није уклоњена ни уз помоћ техничара.

Затражена је замјена скенера.

На поменутом бирачком мјесту данас своју дужност би требао обавити градоначелник Бањалуке, Драшко Станивуковић у 12.00 часова.

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Тагови :

Бања Лука

Петрићевац

Скенери

Драшко Станивуковић

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