Застој на једном бирачком мјесту у Бањалуци: Скенер у квару од 7 часова

Аутор:АТВ редакција
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На бирачком мјесту у Основној школи "Милош Црњански", Петрићевац један скенер није у функцији те застој траје од 7.00 часова.
Скенер не ради због софтверске грешке, која и даље није уклоњена ни уз помоћ техничара.
Затражена је замјена скенера.
На поменутом бирачком мјесту данас своју дужност би требао обавити градоначелник Бањалуке, Драшко Станивуковић у 12.00 часова.
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