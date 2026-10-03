Комеморација Небојши Куштриновићу, присуствује Каран

Аутор:АТВ редакција
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Комеморација познатом бањалучком метеорологу Небојши Куштриновићу одржава се данас у Културном центру Бански двор у Бањалуци.
Комеморацији присуствује и предсједник Републике Српске Синиша Каран.
Куштриновић је преминуо 30. септембра у 78. години. Радни вијек провео је у Хидрометеоролошкој служби, а био је и директор Хидрометеоролошког завода Републике Српске.
Остаће упамћен и као дугогодишњи телевизијски и радијски сарадник, који је метеорологију на препознатљив начин приближавао широј јавности.
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