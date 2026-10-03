Каран: Небојша Куштриновић показао како се са поносом носи име свог града и Републике

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Небојша Куштирновић показао је како се са поносом носи име свог града и своје Републике, спајајући професионалност и искрену љубав према народу којем је служио, рекао је предсједник Републике Српске Синиша Каран.
"Данас се опраштамо од човјека који је био више од стручњака у својој професији, опраштамо се од човјека који је деценијама био нераздвојни дио свакодневног живота Бањалуке и читаве Републике Српске", истакао је Каран на комеморацији Куштриновићу, познатом бањалучком метеорологу и спортском раднику.
Каран је напоменуо да је Куштриновић читав свој радни и животни вијек посветио метеорологији и да је своје богато знање и високо образовање ставио у потпуности у службу заједнице.
"Оно по чему ће Небојша остати трајно уписан у памћењу нашег народа јесте његова јединствена способност да суву, техничку науку претвори у топлу, свима разумљиву људску ријеч", оцијенио је Каран.
Он је додао да је, повезујући метеоролошке извјештаје са народним пословицама, старим вјеровањима и мудрошћу наших предака, Куштриновић грађане свакодневно подсјећао на снагу баштине и важност очувања традиције.
Бања Лука
Комеморација Небојши Куштриновићу, присуствује Каран
"Са благим осмијехом, препознатљивим хумором и изузетном непосредношћу, успио је да од временске прогнозе направи кратки час народне мудрости и завичајне љубави", указао је Каран.
Према његовим ријечима, због тога је Куштриновић у домовима широм Републике Српске дочекиван не само као угледни стручњак, већ као драг и близак гост.
"Изградио је повјерење дугогодишњим радом и искреним односом према народу. Његов допринос струци и неуморно учешће у друштвеном животу остављају дубок траг у историји нашег завичаја", поручио је Каран и породици Куштриновић упутио изразе најдубљег и најискренијег саучешћа.
Бањалучки привредник Саша Тривић, којем је Небојша Кошутиновић био ујак, истакао је његову посебну везаност за људе и дружење, пише Срна
"Небојша је волио људе, дружио се, никад у кући. Спорт, метеорологија и људи били су његова велика љубав. И број људи који је данас овдје говори да је оставио траг у Бањалуци и да је, на неки начин, постао заштитни знак Бањалуке", рекао је Тривић.
Небојша Куштриновић, познати бањалучки метеоролог и спортски радник, преминуо је 30. септембра у Бањалуци у 79. години.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
11 ч0
Република Српска
11 ч0
Република Српска
12 ч0
Република Српска
12 ч0
Најновије
Најчитаније
21
45
21
29
21
22
21
02
20
40
Тренутно на програму