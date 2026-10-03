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Каран: Небојша Куштриновић показао како се са поносом носи име свог града и Републике

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03.10.2026 12:25

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Небојша Куштирновић показао је како се са поносом носи име свог града и своје Републике, спајајући професионалност и искрену љубав према народу којем је служио, рекао је предсједник Републике Српске Синиша Каран.
Фото: ATV

Небојша Куштирновић показао је како се са поносом носи име свог града и своје Републике, спајајући професионалност и искрену љубав према народу којем је служио, рекао је предсједник Републике Српске Синиша Каран.

"Данас се опраштамо од човјека који је био више од стручњака у својој професији, опраштамо се од човјека који је деценијама био нераздвојни дио свакодневног живота Бањалуке и читаве Републике Српске", истакао је Каран на комеморацији Куштриновићу, познатом бањалучком метеорологу и спортском раднику.

Каран је напоменуо да је Куштриновић читав свој радни и животни вијек посветио метеорологији и да је своје богато знање и високо образовање ставио у потпуности у службу заједнице.

"Оно по чему ће Небојша остати трајно уписан у памћењу нашег народа јесте његова јединствена способност да суву, техничку науку претвори у топлу, свима разумљиву људску ријеч", оцијенио је Каран.

Он је додао да је, повезујући метеоролошке извјештаје са народним пословицама, старим вјеровањима и мудрошћу наших предака, Куштриновић грађане свакодневно подсјећао на снагу баштине и важност очувања традиције.

Комеморација Небојши Куштриновићу

Бања Лука

Комеморација Небојши Куштриновићу, присуствује Каран

"Са благим осмијехом, препознатљивим хумором и изузетном непосредношћу, успио је да од временске прогнозе направи кратки час народне мудрости и завичајне љубави", указао је Каран.

Према његовим ријечима, због тога је Куштриновић у домовима широм Републике Српске дочекиван не само као угледни стручњак, већ као драг и близак гост.

"Изградио је повјерење дугогодишњим радом и искреним односом према народу. Његов допринос струци и неуморно учешће у друштвеном животу остављају дубок траг у историји нашег завичаја", поручио је Каран и породици Куштриновић упутио изразе најдубљег и најискренијег саучешћа.

Бањалучки привредник Саша Тривић, којем је Небојша Кошутиновић био ујак, истакао је његову посебну везаност за људе и дружење, пише Срна

"Небојша је волио људе, дружио се, никад у кући. Спорт, метеорологија и људи били су његова велика љубав. И број људи који је данас овдје говори да је оставио траг у Бањалуци и да је, на неки начин, постао заштитни знак Бањалуке", рекао је Тривић.

Небојша Куштриновић, познати бањалучки метеоролог и спортски радник, преминуо је 30. септембра у Бањалуци у 79. години.

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Тагови :

Синиша Каран

Преминуо Небојша Куштриновић

Бански двор

Бања Лука

комеморација

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