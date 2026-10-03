Минић: Српска тробојка никад није била на погрешној страни историје

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је данас у Бољанићу код Добоја да ово мјесто свједочи о идеји слободе, која у српском народу нема цијену и никада је није имала.
Минић је на обиљежавању 82 године од операције "Халијард - ваздушни мост" истакао да је тих година само неколико километара даље вршена егзекуција српског народа без икаквог повода, али да су Срби без обзира на то били спремни да за идеју слободе и савезништва жртвује себе и све што има.
"Ова наша тробојка никада није била на погрешној страни историје", поручио је Минић.
Према његовим ријечима, захваљујући доласку предсједника Доналда Трампа, јасно је колико је битно када имате лидера који разумије историју.
"Ми смо и данас остали посвећени историји српског народа и нашој идеји за слободу. Питам се да ли би се овај догађај обиљежавао да је ово мјесто у ФБиХ", рекао је Минић.
Он је додао да је на нама да рехабилитујемо односе са пријатељима са којима нас веже историја, да сачувамо пријатељство које је граничило са братством, када је српски народ био спреман да да живот за некога кога сматра саборцем.
Минић је нагласио да су Република Српска и Србија једно биће и то говоре историјски подаци.
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"Желим да пошаљемо јасну поруку са овог мјеста да ће нам много више значити да градимо ове односе са свим нашим пријатљима који имају искрену идеју слободе, идеју антифашизма, борбе против нацизма и свега што представља зло", навео је Минић.
Он је поручио да српски народ никада неће бити на погрешној страни историје.
У операцији "Халијард - ваздушни мост" коју су спровеле снаге Југословенске војске у отаџбини, под командом генерала Драгољуба Драже Михаиловића, спасено је више од 500 пилота, а у Бољанићу шездесет савезничких авијатичара.
Ова акција била је највећа операција спасавања америчких војника изван линија фронта 1944. и 1945. године.
Република Српска
Каран: "Халијард" - један од најзначајнијих догађаја из историје српског народа
Врховна команда Југословенске војске у отаџбини је средином октобра 1944. године, под притиском партизанских снага, са својим јединицама прешла из Србије у источну Босну, те је на планини Озрен, у близини села Бољанић код Добоја, од 22. октобра до 1. новембра 1944. године оспособљено узлетиште.
Са тог узлетишта је 1. новембра 1944. године у Италију полетио авион са шефом америчке војне мисије, пуковником Робертом Мекдауелом, капетаном Џоном Милодраговићем и поручником Мајклом Рајачићем.
Са узлетишта у Бољанићу 27. децембра 1944. године за Италију је одлетио капетан Ник Лалић, те радио-телеграфиста Артур Џибилијан.
Република Српска
Положени вијенци на споменик јунацима мисије "Халијард"
Посљедња евакуација са Озрена обављена је крајем фебруара 1945. године по веома хладном времену. Тада су у два транспортна авиона "Ц-47" у пратњи неколико ловаца евакуисани преостали Американци.
Обиљежавање овог историјског догађаја од републичког значаја организује Одбор Владе Републике Српске за његовање традиције ослободилачких ратова, преноси Срна.
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