Положени вијенци на споменик јунацима мисије "Халијард"

Аутор:АТВ редакција
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На споменик припадницима Југословенске војске у отаџбини који су погинули током спасавања савезничких пилота на Озрену данас су положени вијенци поводом 82 године од операције "Халијард".
У име институција Републике Српске, вијенац су положили предсједник Владе Републике Српске Саво Минић, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, предсједник Милорад Додик, министри у Влади Републике Српске.
Вијенце су положиле и делегације Србије, затим делегација Амбасаде САД у БиХ коју предводи директор Канцеларије у Бањалуци Спенсер Филдс, представници Фондације "Халијард", Трећег пјешадијског /Република Српска/ пука Оружаних снага БиХ и градоначелник Добоја Борис Јеринић.
Програм обиљежавања 82 године од операције "Халијард" у Бољанићу почео је интонирањем химни Републике Српске "Моја Република", Србије "Боже правде" и САД.
У акцији "Халијард – ваздушни мост" коју су спровеле снаге Југословенске војске у отаџбини, под командом генерала Драгољуба Драже Михаиловића, спасено је више од 500 пилота, а у Бољанићу 60 савезничких авијатичара.
Операција "Ваздушни мост" била је највећа операција спасавања америчких војника изван линија фронта 1944. И 1945. Године.
Врховна команда Југословенске војске у отаџбини је средином октобра 1944. Године, под притиском партизанских снага, са својим јединицама прешла из Србије у источну Босну, а на планини Озрен, у близини села Бољанић, код Добоја, од 22. Октобра до 1. Новембра 1944. Године оспособљено је узлетиште.
Обиљежавање овог историјског догађаја од републичког значаја организује Одбор Владе Републике Српске за његовање традиције ослободилачких ратова, преноси Срна.
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