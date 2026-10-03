У Бољанићу сјећање на хероје мисије "Халијард", присуствују Минић и Цвијановићева

Аутор:АТВ редакција
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У Бољанићу код Добоја данас ће бити обиљежене 82 године од операције "Халијард" и спасавања савезничких пилота које су извршили припадници Југословенске војске у отаџбини.
Обиљежавању операције "Халијард" присуствоваће предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
У 11.00 часова код спомен-обиљежја посвећеног херојима операције "Халијард" биће положени вијенци и цвијеће, а обраћање званичника је предвиђено у 11.15 часова.
У операцији "Халијард - ваздушни мост" коју су спровеле снаге Југословенске војске у отаџбини, под командом генерала Драгољуба Драже Михаиловића, спасено је више од 500 пилота, а у Бољанићу 60 савезничких авијатичара.
Ова акција била је највећа операција спасавања америчких војника изван линија фронта 1944. и 1945. године.
Врховна команда Југословенске војске у отаџбини је средином октобра 1944. године, под притиском партизанских снага, са својим јединицама прешла из Србије у источну Босну, те је на планини Озрен, у близини села Бољанић код Добоја, од 22. октобра до 1. новембра 1944. године оспособљено узлетиште.
Са тог узлетишта је 1. новембра 1944. године у Италију полетио авион са шефом америчке војне мисије, пуковником Робертом Мекдауелом, капетаном Џоном Милодраговићем и поручником Мајклом Рајачићем.
Са узлетишта у Бољанићу 27. децембра 1944. године за Италију је одлетио капетан Ник Лалић, те радио-телеграфиста Артур Џибилијан.
Посљедња евакуација са Озрена обављена је крајем фебруара 1945. године по веома хладном времену. Тада су у два транспортна авиона "Ц-47" у пратњи неколико ловаца евакуисани преостали Американци.
Предсједник Фондације "Халијард" Џон Капело је 2021. године у Бољанићу уручио одликовање постхумно додијељено команданту Озренске четничке бригаде Југословенске војске у отаџбини Цвијетину Тодићу због спасавања у савезничких пилота у овој акцији.
Одликовање је тада примио Цвијетинов унук Дарко Деспотовић који је истакао је да не смију бити заборављени српски хероји и да је четнички покрет на простору Озрена спријечио геноцид над Србима у Другом свјетском рату.
Обиљежавање овог историјског догађаја од републичког значаја организује Одбор Владе Републике Српске за његовање традиције ослободилачких ратова.
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