Какво ће бити данас вријеме?

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ данас ће бити сунчано уз локално малу облачност и топло.
Дуваће слаб до умјерен вјетар, источни и сјевероисточни, а у Херцеговини се очекује умјерен до појачан јужни, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Дневна температура ваздуха биће од 22 до 27, а у вишим предјелима од 17 степени Целзијусових.
Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, јутрос је претежно ведро, а по котлинама и уз ријечне токове има магле.
Температура ваздуха у 8.00 часова: Соколац минус један, Шипово нула, Рибник и Рудо два, Фоча и Сребреница три, Билећа, Гацко, Вишеград и Тузла четири, Бањалука, Приједор, Србац, Хан Пијесак, Мркоњић Град, Нови Грд, Бихаћ и Бјелашница пет, Бијељина, Добој, Калиновик, Чемерно и Сарајево шест, Кнежево седам, Зворник осам, Градачац 12, Требиње 13, те Мостар 16 степени Целзијусових.
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