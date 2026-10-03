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Какво ће бити данас вријеме?

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03.10.2026 08:24

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Какво ће бити данас вријеме?
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ данас ће бити сунчано уз локално малу облачност и топло.

Дуваће слаб до умјерен вјетар, источни и сјевероисточни, а у Херцеговини се очекује умјерен до појачан јужни, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Дневна температура ваздуха биће од 22 до 27, а у вишим предјелима од 17 степени Целзијусових.

Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, јутрос је претежно ведро, а по котлинама и уз ријечне токове има магле.

Температура ваздуха у 8.00 часова: Соколац минус један, Шипово нула, Рибник и Рудо два, Фоча и Сребреница три, Билећа, Гацко, Вишеград и Тузла четири, Бањалука, Приједор, Србац, Хан Пијесак, Мркоњић Град, Нови Грд, Бихаћ и Бјелашница пет, Бијељина, Добој, Калиновик, Чемерно и Сарајево шест, Кнежево седам, Зворник осам, Градачац 12, Требиње 13, те Мостар 16 степени Целзијусових.

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