Најљепше вијести: У Српској рођена 31 беба

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској у протекла 24 часа рођена је 31 беба, 16 дјечака и 15 дјевојчица, речено је Срни у породилиштима.
Једанаест беба рођено је у Бањалуци, по четири у Бијељини и Добоју, по три у Фочи и Градишци, двије у Приједору, те по једна у Зворнику, Источном Сарајеву, Требињу и Невесињу.
У Бањалуци је рођено шест дјечака и пет дјевојчица, у Бијељини три дјевојчице и један дјечак, у Добоју два дјечака и двије дјевојчице, у Фочи двије дјевојчице и један дјечак, у Градишци два дјечака и једна дјевојчица, у Приједору један дјечак и једна дјевојчица, у Зворнику једна дјевојчица, а у Источном Сарајеву, Требињу и Невесињу по један дјечак.
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