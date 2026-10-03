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Најљепше вијести: У Српској рођена 31 беба

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03.10.2026 08:22

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Беба
Фото: pexels/Evgeniya Davydova

У Републици Српској у протекла 24 часа рођена је 31 беба, 16 дјечака и 15 дјевојчица, речено је Срни у породилиштима.

Једанаест беба рођено је у Бањалуци, по четири у Бијељини и Добоју, по три у Фочи и Градишци, двије у Приједору, те по једна у Зворнику, Источном Сарајеву, Требињу и Невесињу.

У Бањалуци је рођено шест дјечака и пет дјевојчица, у Бијељини три дјевојчице и један дјечак, у Добоју два дјечака и двије дјевојчице, у Фочи двије дјевојчице и један дјечак, у Градишци два дјечака и једна дјевојчица, у Приједору један дјечак и једна дјевојчица, у Зворнику једна дјевојчица, а у Источном Сарајеву, Требињу и Невесињу по један дјечак.

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Тагови :

беба

рођене бебе

Република Српска

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