Logo

Температурни шок у БиХ: У једном дијелу земље -8, у другом се очекује 30 степени

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
02.10.2026 21:08

Коментари:

0
Сунце, лијепо вријеме
Фото: pexels/Tuğba

Посебно је занимљив огроман контраст између најнижих јутарњих и највиших дневних температура у различитим дијеловима Босне и Херцеговине.

Почетак октобра у Босни и Херцеговини доноси велике температурне разлике. Док је у Ракитници јутрос измјерено чак минус осам степени, а слично би могло бити и током викенда, у Мостару се очекује температура од око 30 степени.

Податке је објавио БХ Метео, уз упозорење да би у Ракитници током наредна два јутра могло бити још хладније. Температура би се у раним јутарњим часовима могла приближити двоцифреном минусу.

Разлика између јутарње температуре у Ракитници и очекиване дневне температуре у Мостару износи готово 40 степени. Ова два подручја удаљена су мање од 150 километара ваздушном линијом, што најбоље показује колико временске прилике у БиХ могу бити различите на релативно малом простору.

Хладно јутро забиљежено је и на Сокоцу, гдје је измјерено минус два степена. Соколац је иначе познат по ниским јутарњим температурама.

Док се у планинским крајевима биљеже мраз и температуре испод нуле, Херцеговину очекује готово љетно вријеме. Управо овакви контрасти почетком октобра још једном показују климатску и географску разноликост Босне и Херцеговине, преноси Аваз

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Вријеме

вријеме сутра

БиХ

Температура

метеоролози

Коментари (0)

Више из рубрике

Лото / Лутрија

Друштво

Лото бројеви: Извучена комбинација у 79. колу

14 ч

0
Скенери изборне технологије гласање

Друштво

За шта гласамо на предстојећим изборима?

15 ч

0
Истражите мистерије космоса уз АТВ. Сазнајте најновије вијести о астрономији, свемирским мисијама, планетама и научним открићима на једном мјесту.

Друштво

Сунчев систем распашће се много прије него што се мислило

16 ч

0
Небојша Куштриновић, познати бањалучки метеоролог

Друштво

Сутра комеморација Небојши Куштриновићу

18 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

42

Претучен Зоран Марјановић

10

32

Хаос на улицама Француске не престаје: Ђаци пале и руше, пријетња уздрмала Париз!

10

26

Удес у Карановцу, ауто завршило у каналу! Саобраћај успорен

10

20

Због избора раде и током викенда: Ево гдје можете извадити личне документе

10

14

Сутра сунчано и топло, ујутру хладно: Прољећне температуре усред јесени

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима