Температурни шок у БиХ: У једном дијелу земље -8, у другом се очекује 30 степени

Аутор:АТВ редакција
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Посебно је занимљив огроман контраст између најнижих јутарњих и највиших дневних температура у различитим дијеловима Босне и Херцеговине.
Почетак октобра у Босни и Херцеговини доноси велике температурне разлике. Док је у Ракитници јутрос измјерено чак минус осам степени, а слично би могло бити и током викенда, у Мостару се очекује температура од око 30 степени.
Податке је објавио БХ Метео, уз упозорење да би у Ракитници током наредна два јутра могло бити још хладније. Температура би се у раним јутарњим часовима могла приближити двоцифреном минусу.
Разлика између јутарње температуре у Ракитници и очекиване дневне температуре у Мостару износи готово 40 степени. Ова два подручја удаљена су мање од 150 километара ваздушном линијом, што најбоље показује колико временске прилике у БиХ могу бити различите на релативно малом простору.
Хладно јутро забиљежено је и на Сокоцу, гдје је измјерено минус два степена. Соколац је иначе познат по ниским јутарњим температурама.
Док се у планинским крајевима биљеже мраз и температуре испод нуле, Херцеговину очекује готово љетно вријеме. Управо овакви контрасти почетком октобра још једном показују климатску и географску разноликост Босне и Херцеговине, преноси Аваз
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