Биткоин опет снажно расте: Појавио се сигнал који је досад виђен само пет пута

Аутор:АТВ редакција
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Биткоин је данас снажно порастао и поново се приближио нивоу од 87.000 долара, након што су нови подаци из САД показали знатно слабије запошљавање него што се очекивало.
Највећа свјетска криптовалута данас је досегла око 86.700 долара, што је раст од око три одсто у посљедња 24 часа. Након ранијег скока изнад 87.000 долара, цијена се током дана поново спустила према 84.000.
Главни данашњи окидач стигао је из САД. У септембру је отворено само 29.000 нових радних мјеста, док су економисти очекивали знатно већи раст запослености. Стопа незапослености притом је порасла са 4,1 на 4,2 одсто.
Слабији подаци повећали су очекивања да америчка централна банка неће журити са новим подизањем каматних стопа. То обично одговара ризичнијим улагањима, међу којима су технолошке акције и криптовалуте.
Раст цијене долази у тренутку када је биткоин забиљежио и технички сигнал који се у његовој историји појавио веома ријетко.
Џеј Вудс, главни тржишни стратег „Фридом капитал маркетса“, упозорио је да је 30-дневни просјек цијене биткоина ове седмице прешао изнад његовог 365-дневног просјека.
Такво укрштање трговци називају „голден крос“, односно златни крст. Иако назив звучи компликовано, принцип је прилично једноставан.
Просјек за посљедњих 30 дана показује како се биткоин кретао у посљедње вријеме, док годишњи просјек показује његов много дугорочнији тренд. Када краткорочни просјек након дужег пада пређе изнад дугорочног, то значи да су новије цијене довољно порасле да почињу мијењати ширу слику тржишта.
Другим ријечима, то је знак да се тренд можда окреће из пада према расту. Није, међутим, гаранција да ће цијена наставити да расте.
Према Вудсовој анализи, ово је тек шести такав случај у историји биткоина.
Два претходна сигнала била су кратког вијека. Након њих биткоин је порастао 17,7, односно 85,3 одсто, прије него што је поново кренуо према доље.
Но, остала три претходила су неким од највећих вишегодишњих раздобља раста биткоина. Вудс наводи растове од 5.789, 645 и 353 одсто.
То не значи да ће се историја поновити. Технички показатељи темеље се искључиво на претходном кретању цијене и не могу предвидјети будућност. Сам Вудс напомиње да су такви показатељи углавном закасњели јер потврђују тренд тек након што се дио промјене већ догодио.
Ипак, ријеткост овог сигнала разлог је због којег Вудс сматра биткоин посебно занимљивим улагањем у четвртом тромјесечју.
Биткоин је још далеко од свог историјског максимума од око 126.000 долара, досегнутог у октобру прошле године.
Од садашње цијене морао би порасти готово 50 одсто како би поново досегнуо ту вриједност. Вудс сматра да би се биткоин према старом рекорду могао вратити почетком 2027. године.
Он није једини који посљедњих дана постаје оптимистичнији.
„Ситигруп“ је јуче подигао своју 12-мјесечну прогнозу цијене биткоина са 82.000 на 113.000 долара. Банка као разлоге наводи снажнију активност на тржишту криптовалута, повољније макроекономско окружење и поновни прилив новца у берзанске фондове повезане са биткоином.
„Сити“ очекује око пет милијарди долара нових улагања у такве криптофондове током идућих 12 мјесеци.
Промјена расположења на тржишту већ се види на цијени.
Биткоин је у трећем кварталу порастао око 44 одсто, што му је било најбоље тромјесечје од почетка 2024. године. Прије тога имао је три узастопна квартала пада.
Од јулског минимума цијена је порасла око 40 одсто.
Упркос снажном опоравку, биткоин је и даље испод прошлогодишњег рекорда, а његова цијена остаје изразито промјењива. Историјски растови након сличних техничких сигнала зато нису показатељ да ће се исти сценарио поновити, преноси Индекс
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