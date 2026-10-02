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ИРБ отворио канцеларију у Лакташима

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02.10.2026 12:15

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Вршилац дужности директора ИРБ-а Републике Српске Недељко Ћорић и градоначелник Лакташа Мирослав Бојић
Фото: Уступљена фотографија

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске отворила је канцеларију у Лакташима како би била још доступнија својим клијентима.

Вршилац дужности директора ИРБ-а Републике Српске Недељко Ћорић рекао је новинарима да ће ова канцеларија покривати регионално локалне заједнице и то Лакташе, Прњавор, Градишку и Србац.

"Сигурни смо да ћемо на овај начин бити ближи нашим клијентима и комитентима. Ово су политике које проводимо, а које је усвојила Влада Републике Српске на челу са Савом Минићем. Циљ је да будемо најконкурентнији са најнижим каматним стопама у Републици Српској како би помогли свим људима који живе овдје", нагласио је Ћорић.

Он је најавио да ће у новембру бити отворена канцеларија у Зворнику, а до краја године и у Добоју.

"Са овим ћемо заокружити тај регионални приступ како бисмо били доступни у свим регијама у Републици Српској", истакао је Ћорић.

Министар финансија Републике Српске Зора Видовић навела је да је циљ отварања канцеларије у Лакташима да буде доступнија и грађанима и привреди.

"ИРБ је тражила од Владе Републике Српске дозволу да ради неке друге послове који ће сигурно олакшати привреди и развоју привреде што је и одобрено, те ће то у великој мјери олакшати пословање. Помоћ младим брачним паровима је, такође, био циљ и у великој мјери је олакшао многим младим људима да ријеше своје стамбено питање", нагласила је Видовићева.

Према њеним ријечима, Влада Републике Српске ради на томе да ИРБ постане права банка и да има платни промет.

"Ми желимо да имамо једну државну банку. Она је потребна због инвестиционих улагања у оне пројекте за које приватни капитал није заинтересован, а државни треба и мора да буде заинтересован да би се развиле оне области које су од кључног значаја за Републику Српску", истакла је Видовићева.

Градоначелник Лакташа Мирослав Бојић истакао је да ИРБ РС у пуном капацитету оправдава своје постојање.

"Сви знамо колико су значајни кредити за привреду и младе брачне парове. Само у Лакташима је стотине и стотине људи било корисници кредита за младе брачне парове. Сигуран сам да ће ова канцеларија оправдати своја очекивања", навео је Бојић.

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Тагови :

ИРБ РС

Република Српска

Мирослав Бојић

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