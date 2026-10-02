Број жртава еболе премашио 4.000

Аутор:АТВ редакција
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Број жртава у епидемији еболе у Демократској Републици Конго премашио је 4.000, показују подаци конгоанске Владе објављени на сајту.
Према званичним подацима, број умрлих повећан је на 4.018, док је број потврђених случајева достигао 8.300 у седам покрајина, у најтежој епидемији у историји те земље.
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Од болести се опоравило више од 2.000 обољелих.
Напори за сузбијање и борбу против епидемије и даље нису успјели у потпуности да ширење ове заразне болести ставе под контролу. Епидемију је изазвао сој еболе бундибуђо, а она је постала највећа и најсмртоноснија у Конгу, након што је по броју обољелих и жртава премашила епидемију из периода 2018–2020. године.
(Срна)
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