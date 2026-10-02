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Број жртава еболе премашио 4.000

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02.10.2026 12:11

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Здравствени радници се спремају да пренесу тијело Абинено Жустин, 38-годишње жене која је умрла од вируса еболе, у ковчег прије сахране, у Бунији, Конго, у петак, 4. септембра 2026.
Фото: Таnjug/AP Photo/Dieudonne Dirole

Број жртава у епидемији еболе у Демократској Републици Конго премашио је 4.000, показују подаци конгоанске Владе објављени на сајту.

Према званичним подацима, број умрлих повећан је на 4.018, док је број потврђених случајева достигао 8.300 у седам покрајина, у најтежој епидемији у историји те земље.

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Од болести се опоравило више од 2.000 обољелих.

Напори за сузбијање и борбу против епидемије и даље нису успјели у потпуности да ширење ове заразне болести ставе под контролу. Епидемију је изазвао сој еболе бундибуђо, а она је постала највећа и најсмртоноснија у Конгу, након што је по броју обољелих и жртава премашила епидемију из периода 2018–2020. године.

(Срна)

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Тагови :

Ебола вирус

вирус

ДР Конго

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