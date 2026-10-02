Бивши ученици упали наоружани у школу: Убили замјеницу директора, ранили још три особе

Аутор:АТВ редакција
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Замјеница директора средње школе у Тореону, у савезној држави Коахуила (Мексико), убијена је у четвртак у нападу који су, како се сумња, починила двојица бивших ученика.
Још три особе, међу којима су и ученици, повријеђене су у нападу на Средњој школи број 13 у насељу Ехидо Ла Унион, које се налази сјеверно од центра Тореона.
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Према свједочењима која преносе медији, осумњичени нападачи, 18-годишња браћа близанци, били су наоружани мачетама и експлозивним направама, пренијели су мексички медији.
Школски надзорник Ектор Родригез изјавио је да су "експлозије почеле у тоалету" и да су ученици потрчали да се склоне у учионице. Такође је рекао да су осумњичени нападачи ушли у школу иза једног наставника, између другог и трећег часа тог дана.
Двојица мушкараца приведена су након напада. На видео-снимцима се види да су ученици помогли у савладавању и задржавању осумњичених.
Полиција, хитне службе и службе цивилне заштите интервенисале су након напада у Тореону, који се налази око 250 километара западно од главног града савезне државе, Салтија, у близини границе Коахиле са савезном државом Дуранго.
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Убијена замјеница директора идентификована је као Нери Едит Нарваез Гонзалес, која је имала нешто више од 50 година. Узрок њене смрти још није потврђен, али се претпоставља да је највјероватније избодена ножем.
Главни тужилац Коахиле, Федерико Фернандес, рекао је новинарима да су браћа идентификована као "вјероватни" починиоци, како је описао, "бруталног напада". Он је напоменуо да су осумњичени приведени и предати Канцеларији главног тужиоца Коахиле.
"Оно што нам је речено јесте да су они бивши ученици ове школе", изјавио је Фернандес.
"Ова два бивша ученика су дошла и напала административно особље установе, као и неке ученике", рекао је он, истичући да је замјеница директора убијена.
Фернандес је потврдио да постоје извјештаји према којима су нападачи носили експлозивне направе, али је рекао да надлежни органи још нису потврдили да је то заиста био случај.
"Говоре нам о хладном оружју и некој врсти петарди", рекао је он.
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Говорећи о могућем мотиву напада, Фернандес је изјавио да прелиминарна истрага указује на то да су осумњичени нападачи жељели да се освете запосленима у својој бившој школи.
Смртоносни напади су прилично ретки у школама у Мексику, али је било неколико претходних случајева. У марту је тинејџер наводно пуцао и убио двије наставнице у средњој школи у лучком граду Лазаро Карденас, Мичоакан, на пацифичкој обали.
У основној школи у Тореону у јануару 2020. године, једанаестогодишњи дјечак је пуцао и убио своју наставницу и ранио још шесторо других прије него што је окренуо оружје на себе.
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