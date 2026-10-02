Путин о састанку с Додиком: Србима се намећу одређене одлуке - то је неправедно

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Русије Владимир Путин изјавио је на пленарној сједници Међународног дискусионог клуба "Валдај" да не разумије, како је навео, неправедан и асиметричан однос Запада према српском народу током протеклих деценија.
Говорећи о Србији и српском народу, Путин је рекао да му није јасан однос западних земаља према Србима.
"Знате наш став о Србији. Лично не разумијем зашто се колективни Запад тако неправедно и асиметрично односио према српском народу током протеклих деценија. Подијелили су српски народ на неколико дијелова, а Срби су завршили у различитим државама", рекао је Путин.
Руски предсједник осврнуо се и на недавни састанак са предсједником СНСД-а Милорадом Додиком, говорећи о Дејтонском мировном споразуму и положају Срба у БиХ.
"Управо сам се састао са Додиком. Они су сами некада формулисали Дејтонски споразум, сада га нико не жели спроводити, а у другим случајевима намећу одређене одлуке Србима", рекао је Путин.
Он је оцијенио да су се Срби у Европи нашли у положају "подијељене нације".
- Срби су се нашли као подијељена нација у Европи, и подијељени силом. То је неправедно - поручио је Путин.
Путин се раније ове седмице у Кремљу састао са делегацијом Републике Српске, коју су чинили премијер Републике Српске Саво Минић и предсједник Милорад Додик. Током тог сусрета говорио је и о примјени Дејтонског споразума, наводећи да Русија жели "праведнији однос према Србима и српском народу" и стабилност региона.
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