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Путин о састанку с Додиком: Србима се намећу одређене одлуке - то је неправедно

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02.10.2026 09:10

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Путин о састанку с Додиком: Србима се намећу одређене одлуке - то је неправедно

Предсједник Русије Владимир Путин изјавио је на пленарној сједници Међународног дискусионог клуба "Валдај" да не разумије, како је навео, неправедан и асиметричан однос Запада према српском народу током протеклих деценија.

Говорећи о Србији и српском народу, Путин је рекао да му није јасан однос западних земаља према Србима.

"Знате наш став о Србији. Лично не разумијем зашто се колективни Запад тако неправедно и асиметрично односио према српском народу током протеклих деценија. Подијелили су српски народ на неколико дијелова, а Срби су завршили у различитим државама", рекао је Путин.

Руски предсједник осврнуо се и на недавни састанак са предсједником СНСД-а Милорадом Додиком, говорећи о Дејтонском мировном споразуму и положају Срба у БиХ.

"Управо сам се састао са Додиком. Они су сами некада формулисали Дејтонски споразум, сада га нико не жели спроводити, а у другим случајевима намећу одређене одлуке Србима", рекао је Путин.

Он је оцијенио да су се Срби у Европи нашли у положају "подијељене нације".

- Срби су се нашли као подијељена нација у Европи, и подијељени силом. То је неправедно - поручио је Путин.

Путин се раније ове седмице у Кремљу састао са делегацијом Републике Српске, коју су чинили премијер Републике Српске Саво Минић и предсједник Милорад Додик. Током тог сусрета говорио је и о примјени Дејтонског споразума, наводећи да Русија жели "праведнији однос према Србима и српском народу" и стабилност региона.

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Милорад Додик

Владимир Путин

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Додик Путин састанак

Русија

Коментари (4)

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