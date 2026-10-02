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Путин: Ускоро ћемо сви возити кинеске аутомобиле

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02.10.2026 08:04

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Владимир Путин
Фото: Tanjug/Alexander Kazakov, Kremlin, Photo via AP

Европска аутомобилска индустрија налази се у дубокој кризи и њена предузећа се затварају, док ће људи у Европи ускоро углавном возити кинеске аутомобиле, изјавио је предсједник Русије Владимир Путин.

"Аутомобилска индустрија Европе, па гдје је она? У дубокој кризи. Предузећа се затварају. Ускоро ћемо сви возити кинеске аутомобиле. Да ли је то добро или лоше, не знам, али су јефтини и квалитетни", рекао је Путин на пленарној сједници Међународног дискусионог клуба "Валдај" у Москви, преноси "Комерсант".

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Путин је навео да се кинески аутомобили већ увелико користе у Русији и оцијенио да је сарадња двије земље обострана.

Он је додао да удио руске индустријске робе на кинеском тржишту стално расте.

(Танјуг)

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Тагови :

Владимир Путин

Русија

Аутомобил

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