Путин: Ускоро ћемо сви возити кинеске аутомобиле

Аутор:АТВ редакција
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Европска аутомобилска индустрија налази се у дубокој кризи и њена предузећа се затварају, док ће људи у Европи ускоро углавном возити кинеске аутомобиле, изјавио је предсједник Русије Владимир Путин.
"Аутомобилска индустрија Европе, па гдје је она? У дубокој кризи. Предузећа се затварају. Ускоро ћемо сви возити кинеске аутомобиле. Да ли је то добро или лоше, не знам, али су јефтини и квалитетни", рекао је Путин на пленарној сједници Међународног дискусионог клуба "Валдај" у Москви, преноси "Комерсант".
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Путин је навео да се кинески аутомобили већ увелико користе у Русији и оцијенио да је сарадња двије земље обострана.
Он је додао да удио руске индустријске робе на кинеском тржишту стално расте.
(Танјуг)
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