Трамп: Могуће је да ћемо послије избора појачати бомбардовање Ирана

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да је могуће да ће Сједињене Америчке Државе након новембарских избора појачати бомбардовање Ирана, наводећи да најновија понуда Техерана за прекид сукоба није довољно добра.
"Могуће је", одговорио је Трамп у четвртак у интервјуу за амерички магазин "Тајм" на питање да ли разматра појачавање бомбардовања Ирана након избора за Конгрес 3. новембра.
Коментаришући најновији ирански приједлог за прекид ватре, Трамп је рекао да неће прихватити приједлог који не би прихватио ни прије годину дана.
"Ствари које прије годину дана не бих одобрио, не бих ни данас", рекао је он, додајући да је Иран понудио да поново отвори Ормуски мореуз, али да то "једноставно није довољно добро".
Трамп је оцијенио да је америчка војна операција против Ирана већ озбиљно ослабила ту земљу.
"Уништио сам њихов нуклеарни капацитет. Уништио сам њихову морнарицу, њихово ратно ваздухопловство и радар", рекао је Трамп и додао да су стотине "иранских бродова уништене".
Он је рекао да је првобитно планирао краћу војну операцију, али да је одлучио да настави акцију како би спријечио Иран да обнови своје војне и нуклеарне капацитете.
"Могао сам тада да станем, али сам желио да идем даље", рекао је Трамп.
На питање о ранијој изјави да би могао да "уништи" Иран, Трамп је одговорио: "Да, урадио бих то. Могуће је".
На питање како предсједник који себе назива предсједником мира може да говори о уништењу читаве земље, Трамп је рекао: "Уништавањем Ирана створили смо мир у свијету. Са Ираном, мислим да никада не можете имати мир".
Трамп је притом тврдио да је иранска влада током протеста убила између 72.000 и 75.000 људи, наводећи да су те бројке, како је рекао, документоване. Трамп је поновио да Иран више није у стању да представља исту војну пријетњу.
"Њихова економија је готова. Њихова инфлација је 300 одсто или тако нешто. Њихова морнарица је нестала, њихово ваздухопловство је нестало. Све је нестало", рекао је.
Трамп је оцијенио да ће, уколико САД и Иран постигну споразум, цијена нафте поново пасти.
"Чим склопим договор, цијене нафте ће пасти на оно што су биле", рекао је.
Говорећи о односу према медијима, Трамп је рекао да поштује слободу штампе, али да не поштује оно што назива "лажним вијестима".
"Вјерујем у слободну штампу. Вјерујем у поштену штампу, али не вјерујем у лажне вијести", рекао је Трамп.
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