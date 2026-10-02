Свађа са шефицом је одвела у смрт: Изговорила ове ријечи и умрла на послу

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Истрага за истрагом у Галацију, у Румунији, након сумњиве смрти на радном мјесту. Жена (58), која је имала срчаних проблема и била запослена у једном хипермаркету, преминула је након свађе са надређенима.
Њени рођаци сада износе озбиљне оптужбе: тврде да су надређени позвали хитну помоћ тек послe неколико десетина минута. Представници продавнице за сада нису коментарисали случај.
Аурелија (58) је радила на каси једног хипермаркета у Галацију, у јутарњој смјени, када је у једном тренутку њена директна шефица наводно затражила од ње да оде у одјељење продавнице. Рођаци жене, међутим, тврде да то није било у опису њеног посла, а осим тога, она је имала срчане проблеме, уграђен стент и није смјела да се физички напреже.
„Сишла је у одјељење на два сата, била тамо, а затим се вратила. Колико сам разумјела, моја сестра јој је рекла: 'Молим те, пусти ме да радим на каси, имам још сат и по и веома ми је лоше.' Она јој је још ружније одговорила. Залупила јој је капију и рекла: 'Радићеш оно што ја кажем'“, прича сестра жртве, Јона Јонеску.
Жена је потом отишла у канцеларију директора како би ријешила проблем, а тамо је наводно позвана и њена директна шефица.
Свијет
У Француској затворено више од 400 средњих школа због протеста
„Још скоро сат времена су биле горе, а моја сестра је сишла веома црвена у лицу, нервозна. Након тога јој је позлило. Према ријечима колега, почела је да повраћа, да јој иде пјена на уста, да се тресе и јако кашље“, свједочи сестра жртве.
Супруг жртве, Маријан Цигера, додаје да је сукоб директно покренуо кобне посљедице: „То јој је покренуло болест. Она је непрестано била вербално нападана и није издржала. Веома се узнемирила и није добила потребну помоћ.“
Жена се два мјесеца код куће жалила на вербално и емоционално злостављање којем је била изложена, а на дан када је преминула, шефови су покушали да је пошаљу кући аутомобилом једног запосленог када јој је позлило у продавници. На крају су позвали Хитну помоћ, али било је прекасно.
Аурелија је у почетку стабилизована и превезена у болницу, али је убрзо преминула. Њена породица тврди да је могла да преживи да су љекари раније позвани.
„Затражила сам спровођење опсежног доказног поступка како би се утврдило да ли постоји узрочно-посљедична веза између тог сукоба, тог акутног стреса и онога што се касније догодило у тренутку смрти“, истиче адвокатица породице Андрееа Нагер.
Случај је тренутно предмет истраге у Инспекторату рада ради утврђивања свих околности и третира се као повреда на радном мјесту, док надлежни органи испитују и евентуалну кривичну одговорност надређених, преноси Телеграф.рс.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
12 ч0
Друштво
12 ч0
Занимљивости
12 ч0
Кошарка
20 ч0
Свијет
12 ч0
Свијет
21 ч0
Свијет
21 ч0
Свијет
21 ч0
Најновије
Најчитаније
19
34
19
33
19
21
19
21
19
17
Тренутно на програму