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Данас славимо Свете мученике: Урадите ову ствар за мир и здравље

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02.10.2026 07:02

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Крст у Српској православној цркви.
Фото: ATV

Српска православна црква данас обиљежава Свете мученике Трофима, Саватија и Доримедонта, који су убијени крајем 3. вијека, за вријеме владавине римског цара Проба.

Данашњи празник посвећен је тројици ранохришћанских мученика, али и свим онима који страдају због својих увјерења и одбијања да их се одрекну.

Трофим, Саватије и Доримедонт били су људи различитог поријекла, али им је вјера у Христа била заједничка и због ње су на крају сви настрадали.

Стравично мучење и непоколебљива вјера

Легенда каже да су Трофим и Саватије ухапшени за вријеме празника у част бога Аполона када су пагани видјели да се њих двојица моле своме Богу. Изведени су пред управника области, а он је наредио да им суди одвојено.

Прво је на испитивање изведен Трофим који је одбио да се одрекне Бога и изјаснио се као хришћанин. Начелник је наредио да се Трофим простре на земљу и бије без милости све док се земља не натопи крвљу. Послије је објешен о дрво и кидано му је месо све до костију, међутим Трофим је подносио мучење.

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Након тога, на суд су извели Саватија који се такође изјаснио као хришћанин. Судија је наредио да се светац окачи на дрво и струже гвозденим ноктима док му цјело тијело не буде покидано. У том мучењу Саватије је преминуо.

„Након његове смрти, управник је Трофима послао код Дионисија, мучитеља познатог по томе што је сламао свакога. Светитељу су стављали гвоздене чизме са ексерима, сипали сирће и со на отворене ране и палили га свијећама. У тамници је упознао Доримедонта, римског сенатора који је тајно помагао хришћанима. Иако су им пекли ребра, одрали лице и терали их да ходају по жару, обојица су остали чврсти у вјери“, биљеже црквени љетописи.

Чудо на јавном гледалишту

Немајући више како да поколеба двојицу хришћана, Дионисије је наредио да се Трофим и Доримедонт баце пред изгладнеле звијери на јавном гледалишту. Хришћани вјерују да су на њих пуштани прво медвједица, затим рис, па лав, али да су све животиње одбиле да их нападну.

Немоћан, мучитељ је наредио да се свецима одсеку главе и тако је њиховим мукама коначно дошао крај.

Народ вјерује да душе ових мученика и сада царују на небесима и моле се Богу за све несрећне и мучене људе широм свијета да пронађу свој мир и спасење. Зато чак и сви они који пролазе кроз тешке тренутке данас треба да се помоле и радују, јер у свом болу нису сами, преноси Информер.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

СПЦ

светац

молитва за новац

православље

црквени календар

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