Дневни хороскоп за 2. октобар: Рибама се отварају нова врата, Ваге пуцају од страсти

Аутор:АТВ редакција
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Сазнајте да ли ће вашем знаку дневни хороскоп донијети много среће.
Касните са обавезама и можете добити критику од стране надређеног. Немојте се нервирати, тиме нећете убрзати себе, напротив. Поподневни и вечерњи сати су одлични за емотивни сусрет. Бићете добро расположени и лако можете освојити особу која вас интересује.
Данас имате одличан наступ и комуникацију са људима са којима долазите у контакт. Будите сигурни у себе, околности су данас на вашој страни. Осјећате се емотивно сигурно и стабилно, јер тренутно добијате велику подршку од стране вољене особе.
Бићете цио дан нервозни, јер увиђате да не можете на вријеме да завршите нешто што вам је дато као обавеза. У другом дијелу дана ћете бити прилично уморни и не у неком нарочитом расположењу за сусрет са емотивним партнером.
Истина је да сте мало нервозни и да имате осјећај да ништа не функционише онако како бисте ви жељели, али ћете ипак успјети да завршите оно што сте испланирали за овај дан. Брине вас нешто у вези са емотивним партнером, али то не желите да му покажете.
Имате велика очекивања у вези са једним разговором са пословним партнером, али немојте бити разочарани ако не остварите баш све од онога што сте испланирали. Желите да се ускладите са емотивним партнером и спремни сте да му изађете у сусрет и ускладите се са његовим плановима.
Данас само физички присуствујете на послу, у мислима сте негдје километрима далеко. Пазите само да вам не промакне нека већа грешка. Оно што вас у овом тренутку интересује је само везано за сегмент емоција. Опседнути сте размишљањима о једној особи.
Схватате да вам је неко из круга колега велика подршка и жао вам је што у овом тренутку не можете да му на прави начин покажете захвалност. Сачекајте, биће прилика да се услуга узврати. Други дијeо дана је проткан емоцијама, одличан за контакт са вољеном особом.
Оно што будете испланирали, то ћете и остварити, иако је више него сигурно да ће бити великих препрека. Но, нисте спремни да одустанете ни у ком тренутку. Овај дан је прави за емотивне релације. Вријеме када ви и партнер можете много лакше доћи до заједништва и повезаности.
Неко од колега је својим непромишљеним поступцима покварио оно што сте одрадили до овог тренутка и схватате да ћете већи дијелу посла морати да поновите. Данас вам слиједи борба са ситним проблемима. Поподне и вече погодују онима који желе авантуру.
Тешко ћете се данас уклопити са сарадницима и колегама, па спремите живце на вријеме. Превише обавеза и биће компликовано све завршити. Можда је у пословном сегменту дан напоран, али је зато за емоције одличан. Прави тренутак за комуникацију са симпатијом.
Данас покушавате да се ускладите са захтјевима које други постављају пред вас, али то вам никако не полази за руком. Мало нервирања, али све завршавате на вријеме. Вољена особа се мало шали са вама, не схватајте све баш толико озбиљно.
Више ће вас данас интересовати емоције него оно што се дешава у пословном сегменту. Немојте да се усмјерите само на поље љубави, јер данас могу да се отворе шансе за један додатни послић који би вам донио доста пристојну суму новца, преноси Она.рс.
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