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Дневни хороскоп за 1. октобар: Ево ко треба да припази на здравље

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01.10.2026 07:05

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Хороскоп или астролошка карта је дијаграм који приказује положај Сунца, Мјесеца, планета и звијезда у тренутку неког догађаја или рођења особе
Фото: pexels/Chris F

Прочитајте хороскоп за први дан октобра и откријте шта нам звијезде доносе данас.

Ован

Нећете имати стрпљења за туђа одуговлачења, али пазите да директност не прерасте у сукоб. Заузети могу кроз расправу покренути дубљу тему, док слободне очекује занимљива порука. Могућа је напетост и главобоља.

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Бик

Један договор може захтјевати промјену услова. Заузети могу бити изненађени партнеровом реакцијом, док слободни могу привући мистериозну особу. Пазите на крвни притисак.

Близанци

Бићете брзи, комуникативни и пуни идеја, али пазите да у журби не кажете више него што треба. Заузете очекује могућа промјена расположења, док слободне може изненадити занимљив контакт. Обратите пажњу на исхрану.

Рак

Неочекивана информација може вам помоћи да ријешите пословни проблем. Заузети могу осјетити да партнер тражи више одговора, док слободни могу упознати некога преко посла или обавеза. Могућа је исцрпљеност.

Црква

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Лав

Очекује вас активан дан, али избјегавајте непотребне сукобе. Заузети могу имати веома страствен дан, док слободне очекује сусрет са особом која ће их привући. Пазите на леђа и физичку исцрпљеност.

Дјевица

Очекује вас много информација које треба провјерити, па немојте реаговати на прву вијест. Партнер вам може помоћи да ријешите проблем, док слободни могу обновити прекинут контакт. Не прескачите оброке.

Вага

Важан разговор може вас ставити пред избор између компромиса и сопствених услова. Заузети ће јасније видјети шта им у односу не одговара, док слободне може привући нова особа. Уносите више витамина.

Шкорпија

Пажљиво бирајте ријечи, јер и добар аргумент може изазвати отпор. Заузети ће тражити јасну реакцију партнера, док слободне очекује снажна привлачност према особи коју није лако освојити. Здравље је врло добро.

Стријелац

Један план може се брзо промијенити, посебно ако је повезан са путовањем. Заузети могу пожељети више простора и спонтаности, док слободни могу упознати занимљиву особу преко интернета. Одвојите вријеме за себе.

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Јарац

Финансијска или пословна обавеза може захтјевати хитно рјешавање. Слободни могу привући особу преко пословног контакта, али ће жељети да је боље упознају. Могући су умор и напетост у мишићима.

Водолија

Могући су нагли захтјеви или сукоб око доношења одлука. Заузети ће јасно рећи оно што им смета, док слободне може привући особа која је другачија од уобичајеног типа. Обратите пажњу на квалитет сна, преноси Глас Српске.

Рибе

Мораћете да се бавите детаљима и исправљате туђе грешке. Заузети могу тражити више мира и приватности, док слободне очекује ненаметљиво познанство кроз свакодневне обавезе. Обратите пажњу на пробаву.

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