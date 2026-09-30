Све се мијења од 5. октобра: Пљуштаће киша пара за ова 4 знака

Аутор:АТВ редакција
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Празан новчаник престаје да буде разлог за стрес. Од 5. октобра четири знака Зодијака коначно заборављају на беспарицу.
Промјену су дуго чекали, скупљали су сваки динар и трошкове планирали недјељама унапријед, али планетарна слика сада доноси другачија правила.
Паре долазе из праваца које уопште нису планирали, и то у износима који покривају знатно више од једне заостале рате.
За оне који су мјесецима преживљавали под притиском небо нуди конкретна рјешења, па они сада коначно бришу финансијске минусе.
Заборавите на непроспаване ноћи због неплаћених рачуна, јер октобар доноси опипљив преокрет.
Бик је дуго покушавао да дође до свог тешко зарађеног новца. Стара исплата која је стално каснила, или повраћај средстава за који су потпуно заборавили, сада лијеже право на текући рачун. Није то ситан износ који тек привремено гаси пожар, већ озбиљна сума новца која трајно поправља стање на банковном рачуну.
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Нова прилика доноси преко потребну стабилност, па се Бикови експресно ослобађају обавеза према банци. Послије месеци тешке неизвесности враћају се старом начину живота, у коме сваки рачун плаћају на време и остављају нешто вишка за лична задовољства.
Рибе умеју да буду опрезне са новцем, али их је посљедњи период натјерао да потроше много више од кућног буџета. Од 5. октобра чују вијести које мењају све планове за касну јесен. Успјешно завршавају компликовано имовинско питање или дуг судски процес који је годинама без потребе стајао у фиоци.
Новац који стиже одједном поништава све раније тензије. Зато се храбро рјешавају старих задужења и коначно могу мирно да резервишу зимски одмор. Више не морају да провјеравају стање у апликацији пре сваког уласка у продавницу.
Лав ријетко губи главу због ситница, али су га нагомилане рате и опомене поштено исцрпијеле. Крајем прве недјеље октобра примамљив пословни предлог куца му право на врата. Коначно потписује уговор који је друга страна дуго одлагала и добија званичан печат за нови пројекат.
Зарада која прати овај договор далеко превазилази почетна очекивања. Овим потезом Лавови излазе из минуса, а новчаник им поново постаје пун. Заувијек заборављају на дугове који су их до јуче кочили у пословном напредовању.
Вага је мјесецима вагала сваки трошак и одлагала све што није морало одмах. Од 5. октобра заостала зарада, на коју је готово престала да рачуна, коначно леже на рачун. Послије тога не мора више да бира између два рачуна, него мирно плаћа оба.
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Притисак који је носила у тишини полако попушта. Вага поново склапа планове без грча и са осјећајем да је новац опет на њеној страни.
Небеска правда стиже, а Бик, Рибе, Лав и Вага дочекују преокрет који мијења све. Оно што је мјесецима стајало замрзнуто сада се рјешава судбинском брзином.
Враћају се стари дугови, лијежу заостале зараде, а притисак беспарице заувијек напушта ваш дом.
Ови срећници заборављају на дугове и окрећу нови лист без грча у стомаку. Нема више бројања ситниша и страха од поштара.
Универзум вам пружа руку спаса, па прихватите дар који брише сваку сузу над празним новчаником и почните да живите пуним плућима, преноси Крстарица.
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