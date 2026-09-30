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Путин: Руски народ нико не може ни да заплаши ни да сломи

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30.09.2026 13:14

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Руски предсједник Владимир Путин присуствује самиту Шангајске организације за сарадњу (ШОС) у Бишкеку, у Киргистану, у уторак, 1. септембра 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Kremlin Pool

Дан поновног уједињења нових региона - ДНР, ЛНР, Запорошке и Херсонске области - са Русијом постао је симбол праведне борбе руског народа широм земље, становника Донбаса и Новорусије за слободу, изјавио је руски лидер Владимир Путин на отварању новог сазива Руске думе, коментаришући догађај од прије четири године.

"Драго ми је што могу свима вама, грађанима наше земље, да честитам Дан уједињења. Овај празник постао је оличење незаустављиве тежње нашег народа ка обнављању историјског јединства, праведне борбе руског народа широм земље, становника Донбаса и Новорусије за слободу и правду, подвига припадника народне милиције из 2014. године и хероја Специјалне војне операције који су стали у одбрану Отаџбине и нашег народа", рекао је Путин на сједници.

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Он је истакао да руски народ нико не може ни да заплаши ни да сломи, преноси Срна.

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Тагови :

Владимир Путин

Русија

руси

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