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Градоначелник умро током састанка

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30.09.2026 12:14

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Возило Хитне помоћи.
Фото: Pexels

Градоначелник Графинга код Минхена, Кристијан Бауер, изненада је преминуо у 57. години током састанка грађевинског одбора у уторак увече.

Према извештајима њемачких медија, Бауер је током састанка изгубио свијест и срушио се. Чланови одбора који су се налазили на лицу мјеста одмах су му пружили прву помоћ, а убрзо су стигли и парамедици и љекар хитне помоћи.

Покушаји реанимације били су безуспјешни. Како је објавио "Еберсбергер Цајтунг", Бауер је преминуо у болници Еберсберг Минхен Исток.

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Бауер је са супругом Андреом био у браку више од 30 година. Иза њега су остале двије кћерке и син.

Како пише Минхнер Меркур, Бауер је на почетку састанка рутински отворио сједницу. Међутим, без икаквог видљивог спољног узрока, изненада је изгубио свијест и срушио се.

У драматичној ситуацији ватрогасци су процијенили да је најбржи начин да Бауера извуку из градске куће кроз велики прозор, па су употријебили обртне мердевине.

Реанимација је настављена и током транспорта у колима Хитне помоћи. Како би градоначелник што прије био превезен у болницу, пијаца у Графингу била је затворена.

Ипак, упркос свим напорима љекара и спасилачких служби, помоћ је на крају стигла прекасно.

Према писању медија, Бауер се недавно опоравио од упале плућа. Наводи се да је желио лично да води састанак грађевинског одбора, јер је и његов замјеник у том тренутку био болестан.

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Бауер је почетком ове године започео свој други мандат на функцији градоначелника Графинга. Овај град налази се око 30 километара југоисточно од Минхена.

Прије него што је постао градоначелник, Бауер је у Графингу 22 године радио као благајник.

(Телеграф)

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Таг :

Њемачка

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