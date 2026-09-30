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УИО подигла праг за ослобађање од плаћања увозних и извозних дажбина

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30.09.2026 12:51

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УИО подигла праг за ослобађање од плаћања увозних и извозних дажбина

Управни одбор Управе за индиректно опорезивање БиХ усвојио је данас на електронској сједници измјену и допуну одлуке о условима и поступку остваривања права на ослобађање од плаћања увозних и извозних дажбина, који је сада 45.000 КМ.

Према усвојеним измјенама, праг за ослобађање плаћања дажбина повећава се са 30.000 КМ на 45.000 КМ, саопштено је из Кабинета министра финансија и трезора у Савјету министара.

У примјени ће бити тек након што се о томе изјасни Савјет министара на једној од наредних сједница.

Новчани износ из ове одлуке усклађује се једном годишње са стопом инфлације у БиХ на основу званичних података Агенције за статистику БиХ о индексу потрошачких цијена, наведено је у саопштењу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

УИО БиХ

Увозне дажбине

Ослобађање од увозних дажбина

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