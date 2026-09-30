Абазовићу шест година затвора за саобраћајну несрећу у којој је погинуо Горан Маунага

Аутор:АТВ редакција
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Милош Абазовић (40) осуђен је у Окружном суду у Источном Сарајеву на шест година затвора због изазивања саобраћајне несреће у којој је погинуо новинар Горан Маунага (65).
Пресудом Абазовић је оглашен кривим да је починио кривично дјело угрожавање јавног саобраћаја. Осим затворске казне изречена му је и трогодишња забрана управљања возилом "Б" категорије.
Трагедија се догодила 9. марта 2024. године у Доњој Љубогошти, на путу Пале - Сарајево. Према оптужници Абазовић је пијан и под дејством кокаина возио „ауди“. Кретао се према Сарајеву и претицао је „голф“ брзином од 74,6 km/h. При повратку у своју траку изгубио је контролу над возилом и отпозади ударио у „хјундаи“ којим је управљао Маунага.
Од силине удара „хјундаи“ је одбачен у супротну коловозну траку. У том трентуку је, из супротног смјера, наишао „фолксваген“ којим је управљала А.М. и дошло је до силовитог судара са „хјундаијем“. У судару Маунага је задобио тешке повреде од којих је преминуо, док су четири особе повријеђене.
Након изрицања пресуде Горанов син Лука Маунага рекао је да би се у оваквим случајевима поред затворске казне требала изрећи доживотна забрана управљања возилом, како би се спријечиле будуће трагедије.
„Поента сваке казне је да се схвати да је направљена грешка и да се она не понавља. Нама остаје празнина и тежина... Највећа казна нам је то што послије двије године, шест мјесеци и 21 дан настављамо свој живот са великом тежином и недостатком у срцима породице и пријатеља. Живот се наставља и мој отац ће наставити да живи кроз нас“, рекао је Лука, наводећи да се породица неће жалити на изречену пресуду.
Наташа Крсман, невјечана супруга страдалог Горана каже да је поступак коначно завршен, те да је све трајало предуго.
"Након двије и по године коначно се завршило суђење. Било је сасвим јасно. Неко је био пијан за воланом, дрогиран и претицао је на путу који није услован. Страдао је невин човјек. Човјек који је вјеровао у овај систем. Који се трудио да кроз своје бивствовање и свој рад да допринос овом друштву. Тако да казна, колика год да је изречена оптуженом, нама није довољна. Али нек послужи за наук свима који стисну гас, када узму чашу алкохола и наркотике, да могу да униште животе и цијеле породице. Нек ова казна послужи као наук другима да буду обазриви“, рекла је Крсман.
Оптужница је потврђена 25. фебруара 2025. године, а суђење је почело у мају исте године.
Пресуда није правоснажна и дозвољена је жалба Врховном суду Републике Српске.
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