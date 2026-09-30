Подршка Тропик Малопродаје Банци хуманог млијека и мајкама доноркама

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За пријевремено рођене и тешко болесне бебе, први дани живота често доносе изазове које је тешко и замислити. У ситуацијама када исхрану није могуће обезбиједити мајчиним млијеком, донирано хумано млијеко може имати изузетно важну улогу у исхрани, опоравку и даљем развоју новорођенчади.
Управо са тим циљем у оквиру Клинике за дјечије болести Универзитетског клиничког центра Републике Српске основана је Банка хуманог млијека, прва и једина таква банка у Босни и Херцеговини. Од почетка њеног рада прикупљено је 259 литара хуманог млијека, захваљујући 41 мајци донорки, док су донираним млијеком лијечена 93 животно угрожена новорођенчета.
Пријевремено рођене бебе посебно су осјетљиве због незрелости органских система и веома малих енергетских залиха. Према информацијама Банке, у ситуацијама када је бебама потребно донирано хумано млијеко, оно доприноси смањењу ризика од инфекција и појединих озбиљних компликација, подржава сазријевање пробавног система, раст и развој, као и дугорочни неуролошки напредак дјетета.
„За пријевремено рођене и тешко болесне бебе хумано млијеко има изузетан значај, посебно онда када млијеко њихове мајке није доступно. Оно доприноси сазријевању пробавног система, смањењу ризика од појединих озбиљних компликација и правилном расту и развоју дјетета. Зато је свака мајка која се одлучи да донира вишак свог млијека драгоцјен дио рада наше Банке и захвални смо им што својом одлуком помажу бебама којима је таква подршка најпотребнија,“ изјавила је др Биљана Сузић, субспецијалиста дјечије исхране и руководилац Банке хуманог млијека.
Иза сваког прикупљеног милилитра стоји мајка која, након што њена беба добије количину млијека која јој је потребна, одлучи да вишак млијека који има донира Банци и на тај начин помогне другом дјетету. Управо су мајке донорке најважнија карика у раду Банке и разлог због којег помоћ може стићи до беба којима је у тим првим данима најпотребнија.
Желећи да подржи њихов допринос и олакша период донирања, компанија Тропик Малопродаја у априлу текуће године придружила се пројекту кроз програм подршке мајкама доноркама. Свака нова донорка добија поклон пакет добродошлице за мајку и бебу, док за свака три мјесеца донирања компанија обезбјеђује и поклон бон у вриједности од 100 КМ за куповину у Тропик и мојМаркет трговинама.
„Посебна вриједност овог пројекта је у томе што мајка која има вишак млијека, након што њена беба добије све што јој је потребно, може помоћи и другом дјетету којем је хумано млијеко од изузетног значаја. Жељели смо да подржимо управо те жене и да им на конкретан начин покажемо захвалност за вријеме, труд и њихову хуманост. Поклон који им обезбјеђујемо мали је знак пажње у односу на вриједност њиховог доприноса, али вјерујемо да је важно да знају да се тај допринос види и цијени,“ изјавила је Александра Марковић, ПР Тропиц Малопродаје.
Банка хуманог млијека од јула 2026. године чланица је Европске асоцијације банака хуманог млијека, што представља још један важан корак у њеном развоју и повезивању са европском праксом у овој области. Подршка мајкама доноркама истовремено је и прилика да се додатно говори о значају хуманог млијека, раду Банке и важности сваке жене која има могућност да својим вишком млијека помогне. Јер иза сваке донације стоји много више од самог млијека. Стоји одлука једне мајке да оно што може подијелити претвори у драгоцјену подршку другој беби.
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