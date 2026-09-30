Три жене старије од 50 година у Српској први пут постале мајке

Аутор:АТВ редакција
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Три жене у Републици Српској старије од 50 година у 2025. години по први пут су постале мајке.
Наиме, како се наводи у подацима Републичког завода за статистику Републике Српске, у 2025. години 128 жена старијих од 40 година први пут су постале мајке, а од тог броја три жене биле су старије од 50 година.
"Родитељство не познаје године и да никада, заиста, није касно, свједоче нам и храбри и дивни примјери мајки које су у овој улози први пут оствариле у четрдесетим, па чак и у педесетим годинама свог живота", навели су из Завода.
Истичу да је просјечна старост мајке при рођењу првог дјетета у Републици Српској у 2025. години износила је 28,3 године, односно 0,1 годину више него у 2024. години. "Просјечна старост мајке при рођењу првог дјетета у 2016. години била је 26,9 година, што значи да је за само једну деценију старост мајке приликом рођења првог дјетета порасла за 1,4 године. Вишегодишњи подаци нам указују да родитељи одлажу рађање дјеце и да се просјечна старост мајки приликом рађања из године у годину повећава", наводе из ове установе.
Додају да у 2025. години у породилиштима широм Републике Српске на свијет је дошло 8. 825 живорођене дјеце, од чега је 3. 876 прворођених беба.
"У највећем броју случајева, жене које су први пут постале мајке припадају старосној групи од 25 до 29 година, након чега слиједи старосна група од 30 до 34 године. У 93,4 одсто случајева, жене које су први пут постале мајке током 2025. године, биле су у својим двадесетим или тридесетим годинама живота", додају они.
Закључују да нам подаци говоре и да је све више примјера у којима се то дешава у четрдесетим, па чак и у педесетим годинама, преносе Независне.
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