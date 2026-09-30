Ошап Гаћановић: Дејтонска институција не може се једнострано мијењати

Аутор:АТВ редакција
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Члан Комисије за очување националних споменика из Републике Српске Анђелина Ошап Гаћановић изјавила је Срни да ситуација са комисијом само потврђује да је српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић, користећи своја уставно право на вето, одбранила уставну позицију Српске и Срба, као и да су критике дијела опозиције биле кратковиде.
Она је истакла да је члан Предсједништва БиХ Жељко Комшић, признањем да ова комисија више не постоји, практично само потврдио оно на шта се упозоравало од самог почетка.
"Значајно је што Комшић сада и сам говори о грешци /бошњачког члана Дениса/ Бећировића и потврђује да је учествовао и гласао за таква рјешења, а његове изјаве и сам одлазак УНЕСКО експерата потврђује оно на шта је Жељка Цвијановић упозоравала од самог почетка – да се дејтонска институција не може једнострано мијењати, нити се из ње може искључити Република Српска, а затим такво рјешење одржавати укључивањем међународних експерата", указала је Ошап Гаћановић.
Она је истакла да се насилно спровођење неважеће одлуке о именовању странаца и кривично испитује и на крају су управо они који су покушали наметнути таква једнострана рјешења својим поступцима довели Комисију у ситуацију у којој је њен рад онемогућен.
Ошап Гаћановић каже да је незаконит, бесмислен и супротан Уставу БиХ покушај претварања једне дејтонске институције у управну организацију, којом ће се управљати без воље из Републике Српске, што је осмислио Бећировић.
Она је напоменула да је ово истовремено и одговор дијелу опозиције из Републике Српске који је, без довољно познавања суштине проблема и процеса који су се одвијали у Комисији, покушавао у медијима нападати Цвијановићеву управо на питању Комисије.
Наводећи да се показало се да су такве критике биле кратковиде, она је оцијенила да је умјесто политичких квалификација требало само сачекати и видјети какве ће посљедице произвести једнострана рјешења.
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"Цвијановићева је веома добро водила поступак заштите позиције Републике Српске у Комисији, реаговала институционално, правовремено и координисано смо информисале све праве адресе о свим незаконитостима и једностраном рјешењу, а кроз уставне надлежности и институционалне процедуре довела је процес Бећировића до апсурда у коме је сам себе упропастио", истакла је Ошап Гаћановић.
Наш став је, каже она, од почетка јасан и остаје непромијењен - Република Српска је једна од страна чије је учешће уграђено у дејтонски оквир ове институције и њена позиција се не може заобићи политичким или административним конструкцијама, нити манипулацијама страних експерата или УН агенција.
"Као што смо већ поручили јавности – Комисије неће бити ако у њој нема Републике Српске, једног од њених дејтонских оснивача, а данашње изјаве Комшића само су додатно потврдиле сву исправност ствари које смо предузимали у заштити и јачању позиције Српске у овој институцији", поручила је Ошап Гаћановић.
Члан Предсједништва БиХ Жељко Комшић претходно је признао да је Бећировић својим незаконитим потезима довео до тога да више нема Комисије за националне споменике.
(СРНА)
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