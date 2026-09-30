Ковачевић: Гдје је Блануша био када је Србима било најтеже

Аутор:АТВ редакција
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Портпарол СНСД-а Радован Ковачевић поставио је два питања за Бранка Бланушу која се тичу његовог састанка са лидером СНСД-а Милорадом Додиком и ратном прошлошћу.
1. Ако Блануша тврди да састанак са Додиком није био тајан и конспиративан, зашто је онда његов правни тим поднио кривичне пријаве против оних који су о том састанку упознали јавност? Или Блануша ипак нешто крије?
2. С обзиром на то да је тврдње о дезертерству, као и кривичну пријаву коју је због тога тадашње Министарство одбране Републике Српске поднијело против њега у октобру 1995. године, Блануша демантовао печатом у војној књижици у којој је само потврдио да је свој ангажман у ВРС окончао још у јулу 1995, питање је гдје је био када је падала Република Српска Крајина, када су падали Дрвар, Гламоч, Грахово, Мркоњић Град, Шипово, Сански Мост, Јајце... када је протјеран највећи број Срба и погинуо велики број војника ВРС?, упитао је Ковачевић.
Он је у објави на Иксу упитао и гдје је био Бранко Блануша када је Србима и Републици Српској било најтеже?
Два питања за Бранка Бланушу.— Радован Ковачевић (@KovacevicRaso) September 30, 2026
1. Ако Блануша тврди да састанак са Додиком није био тајан и конспиративан, зашто је онда његов правни тим поднио кривичне пријаве против оних који су о том састанку упознали јавност?
Или Блануша ипак нешто крије?
2. С обзиром на то да је тврдње о… pic.twitter.com/dMutlzPVQQ
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