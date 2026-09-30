Вишковић: Предузели смо све да прихватимо саобраћај са новог интегрисаног ГП и новог моста преко Саве на Рачи

Аутор:АТВ редакција
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Предузели смо све да прихватимо саобраћај са новог интегрисаног граничног прелаза и новог моста преко Саве на Рачи, изјавио је Радован Вишковић вршилац дужности директора Јавног предузећа "Аутопутеви".
"Били смо принуђени, јер није завршена дионица од 20 километара, како је уговором било предвиђено, изградње аутопута од Раче па све до Бијељине. Принуђени да сада урадимо једну приступну саобраћајницу како би наш аутопут са наше стране и са стране моста преко ријеке Саве на Рачи прихватили тај саобраћај и повезали аутопут са магистралним путем Рача–Бијељина", рекао је Вишковић.
На неки начин, додаје он, ушли смо у непредвиђени трошак или непредвиђене радње, гдје градимо 700 метара магистралног пута у габаритима магистралног пута који ће повезати магистрални пут од Бијељине до Раче са ауто-путем од Бијељине према Рачи.
"Сви корисници аутопута, интегрисаног граничног прелаза, и кроз Србију и дјелимично кроз Републику Српску, имаће прилику да већ од 15. октобра, или када се створе услови, користе тај новоизграђени аутопут са стране Србије и дио аутопута са наше стране", рекао је Вишковић.
Навео је да ће постојећи гранични прелаз на Рачи остати у функцији, али не као међународни гранични прелаз, него прелаз нижег ранга који ће моћи да користе искључиво људи који живе и свакодневно путују на том потез, као малогранични прелаз.
"Нови интегрисани прелаз имаће своју функцију, тако да смо ми одрадили са наше стране све потребне радње да то тако и буде. Мојим доласком на чело јавног предузећа, негдје, сад ће скоро годину дана, већ крајем прошле године потписали смо са Кинеском Ексим банком два финансијска уговора за два правца. Један је Бијељина–Брчко од 17 километара, а други од Брчког до Вукосавља 30,5 километара", рекао је он.
Навео је да су се створили услови да извођач радова сада има обезбијеђено финансирање и да на неки начин крене се у пуном капацитету у градњу те двије дионице.
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"Ми се сада налазимо у уговорним обавезама, они имају рокове од годину дана да ураде пројекат, техничку документацију, а ми као инвеститори да обезбиједимо грађевинске дозволе. Завршетак радова је три године и очекујем да ће у том неком разумном року и те дионице у потпуности буду завршене", поручио је он.
(РТРС)
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