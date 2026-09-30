Одбор НСРС тражи од Уставног суда БиХ одбијање три захтјева за оцјену уставности

Аутор:АТВ редакција
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Одбор за уставна питања Народне скупштине Републике Српске утврдио је данас одговоре Уставном суду БиХ у три предмета која се односе на оцјењивање уставности члана 359б. Кривичног законика Републике Српске којим је прописано кривично дјело - јавно истицање и промовисање застава и симбола Армије Републике БиХ, истичући да у материјалном смислу ови захтјеви нису основани и да их Уставни суд БиХ треба у цијелости одбити.
Захтјеве су поднијели једанаест посланика у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ, предсједавајући Предсједништва БиХ Денис Бећировић, те први замјеник предсједавајућег Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ Денис Звиздић.
Одбор за уставна питања Народне скупштине Републике Српске сматра да ови захтјеви у цјелини нису поднесени у складу са одредбама Устава БиХ, као ни са одредбама члана Правила Уставног суда БиХ, саопштено је Народне скупштине Републике Српске.
Одбор за уставна питања Народне скупштине Републике Српске истиче да је тенденциозно оспоравање надлежности Народне скупштине Републике Српске за доношење закона и додаје да је овај закон, у формалноправном смислу, донесен на основу Устава Републике Српске, а у складу са Уставом БиХ.
Даље се наводи да Закон неспорно подједнако третира све грађане Републике Српске и да индивидуална перцепција појединих припадника конститутивних народа у погледу континуитета БиХ и властитог колективног идентитета не може имати утицај на повреду националног интереса народа у цјелини.
Као што из самог садржаја оспорене норме јасно произлази, она оспорава и одузима могућност истицања ратних обиљежја Армије РБиХ и нема упориште тврдња о евентуалној доминацији једног конститутивног народа, нити умањивању права другог народа, јер се предметне законске одредбе, али и Закон у цјелини, не односе на припаднике ниједног конститутивног народа појединачно, наводи се у саопштењу.
Оспорена норма санкционише искључиво чињење појединца који прекрши прописану забрану, без обзира на националну припадност и њом није таргетиран бошњачки народ као колективитет. Наведена забрана је универзална, дјелује према свима и нема дискриминаторски карактер, додају из Народне скупштине.
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Одбор за уставна питања наводи да је неоспорно да застава која је инкриминисана овим законом представља заставу једне од три зараћене војске у протеклом грађанском и међунационалном рату у БиХ па је она сама по себи идентификована као елемент означавања само једне војске и само једног ратног циља при чему је важно истаћи да је та застава била присутна приликом вршења ратних злочина над грађанима српске националности.
Одбор истиче да је кориштење заставе и симбола Армије РБиХ на подручју Републике Српске дубоко дискриминирајуће према свим припадницима српског народа, будући да ти симболи изазивају одређене емоције и да носе поруке које имају негативне посљедице по припаднике једног народа, односно изазивају осјећај страха и узнемирености.
Одбор за уставна питања сматра да не постоји оправдање за кориштење заставе и симбола Армије РБиХ на подручју Републике Српске које би било позитивно већ да, напротив, та застава или симболи имају провокативно дејство са циљем изазивања међунационалног сукоба, те напомиње да застава мора имати поштовање свих грађана, односно, у конкретном случају, грађана ентитета као уставне јединице БиХ.
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Имајући у виду све наведено, Одбор сматра да оспореном одредбом члана 359б. Кривичног законика Републике Српске није повријеђен Устав БиХ због чега предлаже да Уставни суд БиХ донесе одлуку о одбијању сва три захтјева за оцјењивање уставности, као и захтјеве за изрицање привремене мјере у овим предметима, наведено је у саопштењу Народне скупштине.
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