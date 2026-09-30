Logo

Додик: Небојша Куштриновић оставио дубок траг у друштву

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
30.09.2026 11:03

Коментари:

0
Додик: Небојша Куштриновић оставио дубок траг у друштву
Фото: АТВ

Предсједник Милорад Додик рекао је да је с великом тугом примио сам вијест о смрти Небојше Куштриновића, човјека који је знањем, посвећеношћу и специфичним приступом метеорологији оставио дубок траг у нашем друштву.

Додик је навео да је Куштриновић био препознатљив по томе што је умио да споји науку и традицију, временску прогнозу и народна вјеровања, пословице и мудрости наших предака.

Управо је у том споју, каже Додик, лежала је његова посебност јер је о времену говорио језиком разумљивим сваком човјеку.

Небојша Куштриновић

Бања Лука

Преминуо Небојша Куштриновић

Напоменуо је да је Куштриновић био радо виђен саговорник широм Републике Српске, на телевизији и радију, али и у свакодневним разговорима о времену, природи и животу.

"Његов одлазак је велики губитак за његову породицу, колеге, пријатеље, али и за све нас који смо га познавали и цијенили његов рад. Породици, пријатељима, колегама и свима који су га вољели и поштовали, упућујем изразе најдубљег саучешћа и саосјећања", навео је Додик у телеграму саучешћа.

Саво Минић

Република Српска

Mинић за ТАСС: Будућност бих треба да одређују њени народи

Познати бањалучки метеоролог Небојша Куштриновић (78) преминуо је у Бањалуци. Рођен је 8. јула 1948. године у Бањалуци, а радни вијек провео је у Хидрометеоролошкој служби, као и на мјесту директора Хидрометеоролошког завода Републике Српске

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Небојша Куштриновић

Преминуо Небојша Куштриновић

Коментари (0)

Више из рубрике

Mинић за ТАСС: Будућност БиХ треба да одређују њени народи

Република Српска

Mинић за ТАСС: Будућност БиХ треба да одређују њени народи

13 ч

1
Ауто-пут Бијељина - Рача

Република Српска

Ауто-пут према Бијељини добија нову везу

14 ч

0
Минић за руски медиј: Европа мора да спријечи оружани сукоб, милитаризација није одговор

Република Српска

Минић за руски медиј: Европа мора да спријечи оружани сукоб, милитаризација није одговор

14 ч

1
Игор Додик, организациони секретар СНСД-а

Република Српска

Игор Додик: Већа одговорност и равномјернији развој Српске међу приоритетима

15 ч

7

  • Најновије

  • Најчитаније

23

01

Цвијановић: Конаковић је невјероватно бесмислен и промашен тип

23

00

Додик: Минић и Цвијановићева знају како да се боре за интересе Српске

22

32

Мирхад Чехић из БиХ убијен на бувљаку у Америци

22

31

Финале Свесрпског купа: Партизан одбранио пехар

22

21

Додик: До 2030. године биће осам милијарди инвестиција у Републици Српској

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима