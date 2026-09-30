Додик: Небојша Куштриновић оставио дубок траг у друштву

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик рекао је да је с великом тугом примио сам вијест о смрти Небојше Куштриновића, човјека који је знањем, посвећеношћу и специфичним приступом метеорологији оставио дубок траг у нашем друштву.
Додик је навео да је Куштриновић био препознатљив по томе што је умио да споји науку и традицију, временску прогнозу и народна вјеровања, пословице и мудрости наших предака.
Управо је у том споју, каже Додик, лежала је његова посебност јер је о времену говорио језиком разумљивим сваком човјеку.
Бања Лука
Преминуо Небојша Куштриновић
Напоменуо је да је Куштриновић био радо виђен саговорник широм Републике Српске, на телевизији и радију, али и у свакодневним разговорима о времену, природи и животу.
"Његов одлазак је велики губитак за његову породицу, колеге, пријатеље, али и за све нас који смо га познавали и цијенили његов рад. Породици, пријатељима, колегама и свима који су га вољели и поштовали, упућујем изразе најдубљег саучешћа и саосјећања", навео је Додик у телеграму саучешћа.
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Познати бањалучки метеоролог Небојша Куштриновић (78) преминуо је у Бањалуци. Рођен је 8. јула 1948. године у Бањалуци, а радни вијек провео је у Хидрометеоролошкој служби, као и на мјесту директора Хидрометеоролошког завода Републике Српске
(СРНА)
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