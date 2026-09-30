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Требињска полиција послала обавјештење грађанима

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30.09.2026 11:44

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Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Полицијска управа Требиње обавјештава грађане да ће данас, 30. септембра 2026. године од 12,00 до 15,00 часова у близини Ватрогасног дома у Улици Момира Булатовића бити изведена тактичка вјежба полицијских службеника.

"Вјежба би могла привући пажњу грађана који се нађу у близини ове локације, па обавјештавамо јавност да не постоји никаква опасност за случајне пролазнике, нити разлога за узнемирење", кажу у ПУ Требиње.

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Тагови :

Полиција

Требиње

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