Требињска полиција послала обавјештење грађанима

Аутор:АТВ редакција
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Полицијска управа Требиње обавјештава грађане да ће данас, 30. септембра 2026. године од 12,00 до 15,00 часова у близини Ватрогасног дома у Улици Момира Булатовића бити изведена тактичка вјежба полицијских службеника.
"Вјежба би могла привући пажњу грађана који се нађу у близини ове локације, па обавјештавамо јавност да не постоји никаква опасност за случајне пролазнике, нити разлога за узнемирење", кажу у ПУ Требиње.
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