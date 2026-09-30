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Стара 30 година, а биће хит јесени: Од октобра је носимо уз све

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30.09.2026 12:31

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Жена носи кожну јакну.
Фото: Pexels/Tima Miroshnichenko

Предимензионирана браон кожна јакна са винтиџ ефектом могла би ове јесени да потисне класичну црну, посебно од октобра.

Најбоље изгледа у нијансама чоколаде, коњака и тамне кафе, уз патинирану и благо изблиједелу завршницу. Носи се лако уз фармерке, сукње, хаљине и широке панталоне, а што је мање савршена, то дјелује модерније.

Ако постоји један комад који би ове јесени могао да потисне класичну црну кожну јакну, онда је то предимензионирана браон кожна јакна са изношеним, винтиџ ефектом. Већ на први поглед дјелује као комад који је годинама чуван у ормару неке модне иконе, а управо у томе лежи њен шарм.

Током октобра, када температуре постану идеалне за слојевито облачење, овакав модел могао би да постане један од најпожељнијих комада у гардероберу. За разлику од строго кројених кожних јакни које прате линију тијела, нови фаворит има опуштену силуету, спуштена рамена и нешто дуже рукаве, због чега читава комбинација моментално добија ноншалантан изглед.

Браон кожа преузима главну ријеч

Црна кожна јакна јесте вјечни класик, али дубоке нијансе чоколаде, коњака и тамне кафе много природније се уклапају у јесењу палету. Посебно су занимљиви модели код којих кожа није савршено једнолична, већ има патинирани, благо изблиједели ефекат.

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„Управо таква завршница чини да јакна изгледа скупље и занимљивије, као аутентичан винтиџ комад који је пронађен послe дугог трагања. Што је кожа наизглед 'истрошенија', то је ефекат упечатљивији.“

Носиће се уз фармерке, сукње, али и елегантне панталоне

Највећа предност ове јакне је то што не захтијева компликован стајлинг. Довољни су црни џемпер, фармерке и једноставан каиш да би изгледала ефектно.

Међутим, овог октобра можемо је очекивати и у нешто неочекиванијим комбинацијама - преко женствене хаљине, уз дугу сатенску или чипкасту сукњу, широке панталоне, мокасине или чизме. Посебно добро изгледа када се споји са другим топлим јесењим тоновима: беж, бордо, маслинастом, крем и тамноцрвеном.

Јакна која заправо изгледа боље што је мање „савршена“

Ово није тренд који захтијева беспрекоран, нов комад. Напротив. Набори, трагови ношења, неуједначена боја и винтиџ патина постају дио естетике, па ће чак и стара браон кожна јакна из ормара можда одједном изгледати много актуелније него претходних сезона.

Зато прије него што кренете у куповину нове јакне за јесен, завирите у сопствени ормар, мамину гардеробу или винтиџ продавнице. Могуће је да се управо тамо крије комад који ће од октобра изгледати као један од највећих модних трендова сезоне, преноси Стил.

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Тагови :

Одјећа

јакна

мода

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