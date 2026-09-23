Јакне из 90-их биће највећи тренд јесени

Аутор:АТВ редакција
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Доласком првих свјежијих јутара почињемо да размишљамо о комадима који ће нам бити најкориснији у прелазном периоду. Кожне јакне, брушена кожа, вјетровке и бомбер јакне већ су се наметнуле као јесењи фаворити, али један класик и даље има посебно мјесто у гардероби – тексас јакна.
Разлог је врло једноставан. Квалитетна јакна од џинса једна је од оних модних инвестиција којој можемо да се враћамо годинама. Издржљива је, удобна и довољно свестрана да функционише у готово свакој гардероби, нарочито када одаберемо класичнији модел који неће зависити од пролазних трендова.
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Тексас јакну можемо носити уз готово све. Од једноставних комбинација с фармеркама и патикама до женствених сукњи, хаљина и балетанки, овај комад без проблема спаја лежеран и дотјеран стил. Управо зато одавно више није резервисан само за спортске или класичне аутфите – правилним комбиновањем може изгледати врло елегантно.
Међутим, иако је класична деним јакна један од оних комада који никада заправо не излазе из моде, њена се силуета мијења. Након неколико сезона у којима су доминирали изразито широки и "oversized" модели, дизајнери и high-street брендови ове године нуде много разноврсније кројеве.
Један од највећих фаворита је тамни, готово црни или дубоки индиго џинс. За разлику од свјетлијег и испраног денима који је дуго био незаобилазан, тамне нијансе дјелују софистицираније и лакше се уклапају у јесењу гардеробу. Одлично изгледају уз црне панталоне, смеђе модне додатке, бордо нијансе, али и уз класичну бијелу кошуљу.
Велику пажњу привлаче и структурисани модели инспирисани модом деведесетих. Имају нешто дефинисанију силуету, чвршћу конструкцију и често наглашена рамена, па могу деловати готово попут кратког блејзера. Такви модели посебно добро изгледају уз једноставне комаде, јер сами по себи стварају довољно снажну силуету.
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У сличном духу појављују се и јакне инспирисане такозваним "Наполеон" стилом, с наглашеним копчањем и структурираном конструкцијом. Ту су и модели с малим кошуља-овратницима, карго џеповима и утилитарним детаљима, који класичном дениму дају нешто урбанији и функционалнији карактер.
С друге стране, за љубитељке лежернијих силуета ту су волуминозни "балон" модели. Заобљена силуета даје тексас јакни модеран изглед, а најбоље функционише уз комаде ужег или равнијег кроја. Тако се добија равнотежа између волумена јакне и остатка аутфита.
Све популарнији су и "funnel-neck" модели с високим овратником. Осим што изгледају врло савремено, практични су за прелазни период, јер пружају нешто више заштите од вјетра и хладнијег ваздуха. Могу се носити потпуно закопчани или отворени преко мајице и лаганог плетива.
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Ако пак преферирате женственију силуету, одличан избор биће струкирани модели с појасом. Они подсјећају на крој блејзера и наглашавају линију тијела, а посебно добро изгледају уз широке панталоне или миди сукње. Таква тексас јакна може бити занимљива алтернатива класичном сакоу у дневним комбинацијама.
Још један модел који вриједи имати на радару јесте такозвана "барн" јакна. Препознатљива је по практичној, помало утилитарној силуети и често контрастном овратнику, а у деним верзији спаја тренд функционалног облачења с безвременским карактером тексаса.
Управо је у томе чар овог модног класика – не морамо нужно да бирамо само један модел. Ако већ имамо класичну плаву тексас јакну у ормару, ове сезоне можемо да је надоградимо тамним индиго моделом, структурисаном силуетом или неком од модернијих варијанти с наглашеним овратником и волуминозним кројем.
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Без обзира на то који модел одаберемо, једно је сигурно: тексас јакна поновно потврђује статус једног од најпрактичнијих комада прелазне гардеробе. Довољно је лагана за крај љета, довољно топла за свјежа јесења јутра и довољно свестрана да је можемо носити готово свакодневно. Ако постоји један комад који вриједи извући из ормара чим температуре крену да падају, онда је то дефинитивно добра стара – али никад досадна – тексас јакна.
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