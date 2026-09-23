Logo

СНСД: Сваки дио Бањалуке једнако важан, сваки наш човјек на првом мјесту!

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
23.09.2026 21:13

Коментари:

1
СНСД: Сваки дио Бањалуке једнако важан, сваки наш човјек на првом мјесту!
Фото: АТВ

Сусрет са мјештанима Дебељака још једном је показао гдје лежи права снага - у нашем народу који препознаје искрен рад и посвећеност, речено је на дружењу мјештана Дебељака са кандидатима СНСД-а у Изборној јединици три.

"Подршка коју добијамо на сваком кораку обавезује нас да радимо још више и да будемо ослонац сваком нашем човјеку", поручили су из СНСД-а.

Најавили су да настављају равноправно да улажу у свако насеље Бањалуке, јер је сваки дио града једнако важан, а сваки човјек на првом мјесту.

"Увијек уз народ, увијек уз Српску", истакнуто је на дружењу са становницима Дебељака.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

СНСД

Бањалука

Избори 2026

Коментари (1)

Више из рубрике

Минић: Блануша није побјегао од мене и ТВ дуела, побјегао је од народа

Република Српска

Минић: Блануша није побјегао од мене и ТВ дуела, побјегао је од народа

3 ч

1
Милорад Додик

Република Српска

Додик гост подкаста једног од најутицајнијих гласова конзервативне Америке

5 ч

10
Горан Маричић

Република Српска

Маричић: Чији су електрични аутобуси?

5 ч

2
Браћа Зец

Република Српска

Три брата, Радован, Милан и Драган поносно носе униоформе МУП-а Српске

5 ч

4

  • Најновије

  • Најчитаније

23

05

Додик: Увјерен сам да ће СНСД бити велики побједник ових избора

22

52

Минић: Грађани показали огромну подршку СНСД-у

22

48

Пјевачица оставила естраду по страни: Ужива у луксузу, ево чиме се сада бави

22

40

Градишка одлучна да Минић и Цвијановић, заједно са Додиком, наставе да граде Српску

22

31

Пожар у Делибатској пешчари угашен након 52 дана

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима