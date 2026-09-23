СНСД: Сваки дио Бањалуке једнако важан, сваки наш човјек на првом мјесту!

Аутор:АТВ редакција
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Сусрет са мјештанима Дебељака још једном је показао гдје лежи права снага - у нашем народу који препознаје искрен рад и посвећеност, речено је на дружењу мјештана Дебељака са кандидатима СНСД-а у Изборној јединици три.
"Подршка коју добијамо на сваком кораку обавезује нас да радимо још више и да будемо ослонац сваком нашем човјеку", поручили су из СНСД-а.
Најавили су да настављају равноправно да улажу у свако насеље Бањалуке, јер је сваки дио града једнако важан, а сваки човјек на првом мјесту.
"Увијек уз народ, увијек уз Српску", истакнуто је на дружењу са становницима Дебељака.
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